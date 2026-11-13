کد خبر: 1390153
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
سیاست » اخبار کلی

انفجار و آتش سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز

21 نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: از ساعاتی قبل یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی توجهی به اخطار‌های مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید.

این کشتی از عاقبت نفتکش‌های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده‌های آمریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود و غافل از اینکه مین‌های دریایی هیچ گاه برای شکار طعمه‌های خود با ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا هماهنگی نمی‌کنند دچار انفجار بسیار شدیدی شد.

تنگه هرمز به فضل الهی با قاطعیت و جدیت تمام مدیریت می‌شود، و هر نوع شناور که تلاش کند مقررات ایرانی تنگه هرمز را نقض کرده و بی توجه به اخطار‌های مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه وارد مسیر‌های غیر مجاز و پرخطر شود، به سرنوشت شناور‌های قبلی دچار خواهند شد.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، انفجار ، تنگه هرمز
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