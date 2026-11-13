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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
سیاست » اخبار کلی

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام روی دست مردم تهران

3 پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام روی دست مردم تهران به سمت معراج شهدا تشییع شد.

جوان آنلاین: مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هشت ساله ایران، از ساعت اولیه صبح امروز جمعه ۲۲ آبان همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه (س)، از مقابل دانشگاه تهران بر دستان مردم پایتخت آغاز شده و تا معراج شهدا ادامه پیدا می‌کند. 

این شهدای گمنام در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شلمچه، مجنون، مهران، شرق دجله و چیلات تفحص شده‌اند.

علاوه بر تهران، پیکر ۲۴۰ شهید دیگر در سراسر کشور تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

درحالی که هنوز به آغاز مراسم تشییع باقی مانده خیل جمعیت در این صبح سرد پاییزی از ساعتی پیش مقابل دانشگاه تهران منتظر شروع مراسم تشییع هستند.

پیشتر اعلام شده بود مراسم ساعت ۸ آغاز می‌شود، اما جمعیت زائران شهدا از ساعتی قبل از آغاز مراسم، در خیابان‌های انقلاب و حافظ حضور پیدا کردند. موکب‌های عزاداری نیز مثل همیشه برپاست و زائران شهدا خدمت رسانی می‌کنند.

پیکر‌های مطهر شهدا روی کامیون‌های مشخص قرار گرفته و با ورودشان به مراسم با نواختن مارش نظامی از آن‌ها استقبال از انجام شد. 

 بدون محدودیت جغرافیایی با دشمن می‌جنگیم

سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسدار در مراسم ۱۱۰ شهید گمنام گفت: ما در دفاع مقدس دیدیم کسانی حضور یافتند که امام (ره) با تجلیل از ان‌ها یاد کرد.

وی افزود: با بیان اینکه امام فرمودند: پیروزی را خون می‌آورد، نه شمشیر، گفت: راه شهیدان و‌راه این شهدای گمنام ادامه دارد. ما در دفاع مقدس با صلابت و با استواری و در جنگی که دشمن به ما حمله کرده بود ایستادیم و این قیام الهی چنان شد که خدا سرزمین ائمه اطهار را برای ما گشود و پیاده روی اربعین نماد پیروزی رزمندگان اسلام است. 

این فرمانده سپاه گفت: امروز دشمن در چه وضعیتی است؟ بزرگترین قدرت نظامی دنیا، سربازان ناو هواپیمابرشان اعتراض می‌کنند از کاهش روحیه شان. ان‌ها جرأت نمی‌کنند به مرز‌های ایران نزدیک شوند. پایگاه‌های آنها مورد اصابت رزمندگان ما قرار گرفته و ان‌ها در هوا و دریا و خشکی از رزمندگان ما در هراس هستند.

ایزدی بیان داشت: خود آمریکایی‌ها می‌گویند این یک زلزله هست که ایران برای ما به وجود آورده است. دشمن میگوید افسانه پایگاه‌های امریکایی که بتواند امنیت ایجاد کند به سر آمده است. جمهوری اسلامی به دنیا نشان داد که امپریالیسم آمریکا یک ببر کاغذی هست.

وی در پایان گفت: هر چه دشمن فشار بیاورد ما صلابتمان بیشتر خواهد شد و تا آخر ایستاده‌ایم. ما بدون محدودیت با دشمن می‌جنگیم.

پس از سخنرانی سردار ایزدی، ماشین حمل شهدا به طرف معراج شهدا حرکت کرد که توسط جمعیت تشییع کنندگان همراهی می‌شود.

طبق اعلام دست اندرکاران مراسم، علاقه‌مندان و زائرانی که نمی‌توانند در این مراسم حاضر شوند، می‌توانند تا ساعت ۲۲ امشب در معراج شهدا، پیکر‌های مطهر را زیارت کنند.

برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، تشییع شهدای گمنام ، معراج شهدا
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