کد خبر: 1390150
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر ایزدی:

پاسخ به هر تهدید، فوری و بدون محدودیت جغرافیایی است

3 جانشین فرمانده کل سپاه: پاسخ به هر تهدید، فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

جوان آنلاین: سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع ۱۱۰ شهید دفاع‌مقدس اظهار کرد: رزمندگان اسلام با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا (ع) وارد میدان نبرد شدند و با همین روحیه عاشورایی، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام و جبهه مقاومت به یادگار گذاشتند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: فتح خرمشهر به فرموده امام راحل، تنها آزادسازی یک شهر نبود، بلکه فتح ارزش‌های متعالی الهی و نشاندن کشور بر بال ملائکه الله بود؛ مسیری که امروز در نبرد‌هایی همچون «جنگ رمضان» به عنوان نمادی از خرمشهر‌های پیش رو تداوم یافته است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس و امتداد آن، نه تنها با یک رژیم متجاوز، بلکه با جبهه متحد شرق و غرب که برای خاموش کردن نور انقلاب بسیج شده بودند مقابله کرد و با ایستادگی خود معادلات جهانی را تغییر داد.

سرلشکر ایزدی خاطر نشان کرد: دشمن پس از آنکه دید عوامل و مزدورانش توان ایستادگی در برابر انقلاب اسلامی را ندارند، مستقیماً به میدان آمد تا با اهدافی، چون تجزیه کشور، فروپاشی نظام، سلب توان هسته‌ای و موشکی، تضعیف جبهه مقاومت و غارت منابع نفتی همانند ونزوئلا، ملت ایران را تحقیر کند.

وی یاد آور شد: در برابر این توطئه، رزمندگان و فرماندهان پرافتخار ما همچون شهیدان سلامی، رشید، باقری، شادمانی و حاجی‌زاده با تکیه بر رهبری پیامبرگونه قائد شهید، حضرت امام خامنه‌ای، دژی پولادین و پیروزمند برای ایران ساختند.

جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: امروز قدرت الهی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح به جایی رسیده است که فرماندهان خط مقدم موشکی ما، موشک‌هایی با سر جنگی دو تنی را به مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر روانه اهداف می‌کنند تا تمامی نقشه‌های دشمن برای ضربه به امنیت و اقتدار ایران نقش بر آب شود.

هراس از حملات کوبنده ایران ناو‌های دشمن را صد‌ها کیلومتر عقب راند

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه حملات رزمندگان اسلام ذخایر موشکی و روحیه نیرو‌های متجاوز را فرسوده کرد، گفت: باور عمیق رزمندگان و فرماندهان اسلام بر آیه شریفه «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی» استوار است؛ اعتقادی که اصابت دقیق موشک‌ها و درهم شکستن دشمن را نه صرفاً یک توان فنی، بلکه حرکتی «به اذن الله» می‌داند.

وی اظهار کرد: این همان مکتب توحیدی فرماندهانی همچون شهید محمد بروجردی است که در تمامی طراحی‌ها و عملیات‌ها، پیروزی را از جانب خداوند سبحان می‌دیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: امروز ثمره این ایمان و اقدام الهی، درماندگی مدعیان بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیاست؛ به طوری که فریاد کاهش روحیه از عرشه ناو‌های هواپیمابر آنان بلند شده و با فاصله گرفتن صد‌ها کیلومتری، جرئت نزدیک شدن به مرز‌های آبی ایران اسلامی را ندارند.

سرلشکر ایزدی گفت: در خشکی و دریا، پایگاه‌های دشمن آماج حملات کوبنده رزمندگان قرار گرفته و هراس از این قدرت الهی، اعتراف خودشان به تقلیل شدید ذخایر و سرمایه موشکی‌شان را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: قیام ملت بزرگ ایران و رزمندگان جبهه مقاومت در طول ۴۷ سال مبارزه بی‌امان، ادامه‌دهنده راه نورانی رزمندگان صدر اسلام است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه فقدان رهبری فرزانه، عارف، مدیر، مدبر و عزیز در این مسیر پرفرازونشیب، دل‌های ما را خونین و سرشار از اندوه کرده است، گفت:، اما همین داغ گران، عزم ما را برای ادامه رسالت بزرگمان پولادین‌تر می‌سازد؛ پیام روشن و عهد استوار ما در برابر این خون‌های به ناحق ریخته‌شده این است که تا آخرین قطره خون در این راه مقدس ایستادگی کرده و انتقام خون پاک این امام شهید را با قاطعیت محقق خواهیم ساخت.

سرلشکر ایزدی گفت: مکتب شهدای والامقام ما از جمله شهید سرافراز محمد پاکپور با آن روحیه معنوی و عارفانه‌اش ذخایر عالم بقا و الگوی راستین استقامت‌اند.

جانشین فرمانده سپاه در پایان تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین روحیه مکتبی و پشتیبانی بی‌دریغ ملت بزرگ و بانوان قهرمان، در هر سطح و هر نوع تهدیدی، پاسخ فوری، اثرگذار و پشیمان‌کننده‌ای به متجاوزان خواهند داد و بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی، ریشه ظلم و استکبار را درهم خواهند کوبید.

برچسب ها: سرلشکر ایزدی ، دفاع مقدس ، توان موشکی ایران
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