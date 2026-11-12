کد خبر: 1390149
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷
سیاست » اخبار کلی

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

3 رؤسای جمهور ایران و برزیل ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و بین‌المللی تأکید کردند.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه با لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه مناسبات دوجانبه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار دو رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و فرصت‌های متنوع همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و برزیل، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل برای ارتقای سطح مناسبات و گشودن افق‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

طرفین همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری، تقویت تعاملات بخش‌های خصوصی، گسترش همکاری‌های علمی، فناورانه و کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف، توسعه همکاری‌های دوجانبه را در راستای منافع مشترک دو ملت مورد توجه قرار دادند.

رؤسای جمهور ایران و برزیل در ادامه، درباره تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و ضرورت تقویت نقش‌آفرینی کشور‌های مستقل در مناسبات جهانی تبادل نظر کردند و بر اهمیت گفت‌و‌گو، تعامل سازنده، احترام متقابل به حاکمیت ملی کشور‌ها و پایبندی به اصول و موازین حقوق بین‌الملل تأکید داشتند.

در این گفت‌و‌گو، همچنین جایگاه همکاری‌های چندجانبه و همگرایی میان کشور‌های مستقل در مواجهه با چالش‌های مشترک جهانی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای تحقق صلح، ثبات، توسعه پایدار و نظام بین‌المللی عادلانه‌تر تأکید شد.

پزشکیان در ابتدای این دیدار پیروزی داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت و برای وی در این دوره مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران ، برزیل
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