کد خبر: 1390147
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

دست رد لیبرمن به سینه نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی

3 «آویگدور لیبرمان» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه هشدار داد که کابینه انتقالی حق ندارد بدون نظارت پارلمانی و موافقت کامل تمامی نهاد‌های امنیتی، تصمیماتی اتخاذ کند که اسرائیل را به سمت جنگ سوق دهد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، روزنامه «معاریو» در گزارشی فاش کرد که برخی محافل در حزب «لیکود» طی روز‌های اخیر در تلاشی برای ترمیم شکاف‌ها و بررسی امکان آغاز گفت‌و‌گو‌ها جهت تشکیل کابینه وحدت با «بنیامین نتانیاهو»، با لیبرمن تماس گرفتند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش این روزنامه صهیونیستی، لیبرمن این تماس‌ها و پیشنهاد‌ها را به طور قاطع رد کرده است؛ زیرا به باور وی، نتانیاهو خطری برای امنیت اسرائیل است.

از سوی دیگر، «یوآو سگلوویچ» نماینده کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و نفر دوم حزب «راعم» (فهرست عربی متحد) اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای حضور این حزب در ائتلاف آینده به کار خواهد گرفت.

سگلوویچ در اظهاراتی با اشاره به وضعیت رایزنی‌های سیاسی برای تشکیل کابینه گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مذاکره‌ای (با ما) در جریان نیست؛ چرا که «بلوک تغییر» (به رهبری گادی آیزنکوت) اکنون آغاز مذاکرات با احزاب حریدی (یهودیان افراطی) را انتخاب کرده است.

اظهارات لیبرمن ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار که از سوی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی شده است در پیامی به بنیامین نتانیاهو از او خواست در مسائل امنیتی دردوره انتقالی، خویشتنداری نشان دهد و از اقداماتی که امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد، خودداری کند.

پایگاه خبری «واللا» گزارش داد آیزنکوت در این هشدار به نتانیاهو گفته است: به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی در شرایطی که تهدید مستقیم، فوری و غیرقابل تعویقی وجود ندارد، ممکن است پیامد‌های فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد.

براساس گزارش این پایگاه خبری، آیزنکوت از نتانیاهو خواست اقداماتی را که می‌توان تا زمان ادای سوگند کابینه جدید به تعویق انداخت، انجام ندهد.

از سوی دیگر، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در واکنش به درخواست مخالفان برای توقف عملیات نظامی در دوره انتقالی گفت: کابینه کنونی اسرائیل برای ادامه عملیات‌های نظامی در کشور‌های دیگر نیازی به موافقت مخالفان (اپوزیسیون) یا هیچ‌گونه مرجع و نهاد دیگری در سرزمین‌های اشغالی ندارد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که کابینه اسرائیل منتظر روند‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید نمی‌ماند و با قاطعیت در مقابل ایران عمل خواهد کرد.

در همین پیوند، روزنامه معاریو گزارش داد در نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نگرانی‌هایی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو در حال به تعویق انداختن انتصاب آویگدور لیبرمن به ریاست کمیته امور خارجه و امنیت کنست است و ممکن است در این فاصله دست به یک اقدام نظامی بزند.

«دافنا لیئل»، خبرنگار سیاسی رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که اردوگاه نتانیاهو، انتصاب لیبرمن به ریاست کمیته امور خارجه و امنیت را به تعویق انداخته است.

بر اساس این گزارش، با وجود موافقت کمیته ساماندهی کنست با انتصاب لیبرمن، این تصمیم به تأیید خود کمیته امور خارجه و امنیت نیز نیاز دارد.

اردوگاه نتانیاهو از تشکیل جلسه این کمیته تا روز دوشنبه خودداری کرده است و در نتیجه، لیبرمن تا آن زمان نمی‌تواند فعالیت خود را در این سمت آغاز کند یا به اطلاعات حساس امنیتی دسترسی داشته باشد.

برچسب ها: لیبرمن ، نتانیاهو ، اسرائیل
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