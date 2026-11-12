کد خبر: 1390146
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ریابکوف: در صورت مشارکت اروپا مذاکرات ممکن است شکست بخورد

3 معاون وزیر خارجه روسیه گفت: ساختار امنیتی جدید اروپا برای عدم تشدید تنش از محور‌های اصلی مذاکرات ابوظبی بود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که مشارکت کشور‌های اروپایی در مذاکرات مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین ممکن است به عقب‌گرد در روند گفت‌و‌گو‌ها و شکست تلاش‌های صورت‌گرفته در این راستا منجر شود.

به گزارش تسنیم، این دیپلمات بلندپایه امروز در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «راشاتودی» گفت: «مشارکت اروپایی‌ها در روند مذاکرات ممکن است در مجموع به معنای عقب‌گرد و شکست تلاش‌هایی باشد که تاکنون می‌توان آنها را به‌طور کلی بی‌فایده ندانست و دارای جنبه‌های مثبت مشخصی ارزیابی کرد.»

به گفته وی، کشور‌های اروپایی که بر مشارکت خود در روند مذاکرات اصرار دارند، احساس می‌کنند که کنار گذاشته شده‌اند. با این حال، آنها آمادگی پذیرش رویکرد‌هایی را ندارند که طرف روسی به‌طور پیگیر و قاطعانه از آنها دفاع می‌کند. ریابکوف افزود، نمایندگان کشور‌های اروپایی همچنین نسبت به ابتکار‌های پیشنهادی دولت آمریکا موضعی منفی دارند.

ساختار امنیتی جدید از محور‌های اصلی مذاکرات ابوظبی بود

معاون وزیر امور خارجه روسیه یادآور شد که در مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی، مسائل مربوط به ایجاد یک ساختار امنیتی در اروپا با هدف جلوگیری از تشدید تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وی در این مصاحبه گفت: «ما این بار تا حد زیادی بر چشم‌انداز ایجاد چنان ساختار امنیتی متمرکز شدیم که بتواند پایداری توافق احتمالی آینده را تضمین کند و روند‌های کنونی، یعنی تنش و تشدید آن را به همزیستی تبدیل کند.»

سرگئی ریابکوف در عین حال تأکید کرد که هنوز برای صحبت درباره احیای اعتماد میان طرف‌ها زود است. با این حال، به عقیده وی، در صورت وجود اراده سیاسی لازم، می‌توان یک ساختار امنیتی کارآمد ایجاد کرد.

پیشنهاد‌های مشخص روسیه به آمریکا برای دور بعدی مذاکرات

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در مذاکرات ابوظبی رویکرد‌های بسیار مشخصی را ارائه کرده و امیدوار است این پیشنهاد‌ها به طرف آمریکایی کمک کند تا در دور بعدی مذاکرات، خواسته‌های روسیه را بیشتر در نظر بگیرد. ریابکوف گفت: «ما مطالب کافی برای تأمل ارائه کرده‌ایم و امیدوارم واکنش به آنها به همکاران آمریکایی ما کمک کند تا به‌ویژه با در نظر گرفتن مذاکرات بسیار مهمی که امروز در مسکو برگزار می‌شود، برای دور بعدی مذاکرات از نظر مواضع آمادگی بیشتری داشته باشند و این امر امکان در نظر گرفتن هرچه بیشتر رویکرد‌ها و خواسته‌های تغییرناپذیر، قاطع و الزامی ما را فراهم کند.»

مسکو هیچ پیشنهاد سازنده‌ای از اروپا درباره اوکراین دریافت نکرد

سرگئی ریابکوف تأکید کرد که روسیه تاکنون هیچ پیشنهاد مشخص و سازنده‌ای از کشور‌های اروپایی که بتواند به یافتن راهی برای پیشبرد حل‌وفصل مناقشه اوکراین کمک کند، دریافت نکرده است. وی گفت: «ما تاکنون حتی یک پیشنهاد روشن و سازنده از اروپایی‌ها که به یافتن راهی برای حرکت به جلو کمک کند، دریافت نکرده و نشنیده‌ایم.»

این دیپلمات روس یادآور شد که رفتار هیئت اوکراینی در جریان مذاکرات به موضوعات مورد بحث بستگی داشت. ریابکوف در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا نمایندگان اوکراین در مذاکرات انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دادند، گفت: «ببینید، رفتار طرف‌های مقابل ما و هیئت اوکراینی به موضوعی بستگی دارد که مورد بحث قرار می‌گیرد. بدون تردید، تنش در مذاکرات احساس می‌شد.»

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که موضوع برگزاری دیدار سه‌جانبه ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبران روسیه، آمریکا و چین در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه (اپک) در شهر شن‌ژن چین در دست بررسی است و روند کار ادامه دارد.»

برچسب ها: سرگئی ریابکوف ، اروپا ، آمریکا
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