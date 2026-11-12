کد خبر: 1390142
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار دمشق نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

3 نماینده سوریه در سازمان ملل، نسبت به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه هشدار داد و بر پایبندی به توافق ۱۹۷۴ تأکید کرد.

جوان آنلاین: ابراهیم علبی، نماینده سوریه در سازمان ملل، ضمن هشدار نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، بر پایبندی دمشق به توافق جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ و حمایت از نیرو‌های ناظر سازمان ملل تأکید کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، وی همچنین تصریح کرد پایبندی سوریه به دیپلماسی و کاهش تنش به معنای چشم‌پوشی از حقوق مردم این کشور نیست.

ابراهیم علبی در ادامه تأکید کرد که کشورش مسیر ثبات، کاهش تنش، دیپلماسی و احترام به قانون را برگزیده است.

وی با اشاره به نقض پیاپی و مستند حقوق سوریه از سوی رژیم صهیونیستی از جمله ربودن غیرنظامیان، هدف قرار دادن خبرنگاران و ایجاد مواضع نظامی در داخل منطقه عملیاتی نیرو‌های ناظر سازمان ملل متحد (آندوف)، تأکید کرد که این اقدامات، توافقنامه جداسازی نیرو‌ها را تضعیف می‌کند، مانع تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح می‌شود و ثباتی را که سوریه و جامعه بین‌المللی در تلاش برای تقویت آن هستند، به خطر می‌اندازد.

نماینده سوریه در سازمان ملل همچنین اظهار داشت پایبندی این کشور به ثبات و دیپلماسی به معنای چشم‌پوشی از حقوق مشروع و ثابت مردم سوریه نیست.

وی از جامعه بین‌المللی خواست به ایفای مسئولیت‌های خود برای تضمین رعایت حقوق بین‌الملل و توافقنامه‌های موجود ادامه دهد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ اکتبر گذشته، حمایت خود را از تمدید مأموریت نیرو‌های «آندوف» اعلام کرد و بر پایبندی به حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. این شورا همچنین از سوریه و رژیم صهیونیستی خواست توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ را به‌طور کامل رعایت و اجرا کنند.

سوریه و رژیم صهیونیستی پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، در سال ۱۹۷۴ توافقنامه جداسازی نیرو‌ها را با هدف تفکیک نیرو‌های دو طرف امضا کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در ۳۱ مه ۱۹۷۴ و بر اساس قطعنامه شماره ۳۵۰، نیروی سازمان ملل متحد برای نظارت بر جداسازی نیرو‌ها موسوم به «آندوف» را با هدف نظارت بر آتش‌بس و اجرای توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در بلندی‌های جولان تأسیس کرد.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ بخش عمده بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرده است.

پس از سقوط نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی از فروپاشی توافقنامه جداسازی نیرو‌ها خبر داد و منطقه حائل سوریه و مناطق دیگری از جمله بخش سوری کوه جبل‌الشیخ را به اشغال خود درآورد.

برچسب ها: سوریه ، رژیم صهیونیستی ، سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ما و کنگره دموکرات

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

امریکا از جنگ جا زد!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

موشک‌ها تا هرجا

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

بانوی برگزیده دانش

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

شکار دو پهپاد جدید شناسایی آمریکا در آسمان جزیره قشم

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند

ترازنامه قلعه‌ای

مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار