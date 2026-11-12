هشدار دمشق نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

نماینده سوریه در سازمان ملل، نسبت به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه هشدار داد و بر پایبندی به توافق ۱۹۷۴ تأکید کرد.

جوان آنلاین: ابراهیم علبی، نماینده سوریه در سازمان ملل، ضمن هشدار نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، بر پایبندی دمشق به توافق جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ و حمایت از نیرو‌های ناظر سازمان ملل تأکید کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، وی همچنین تصریح کرد پایبندی سوریه به دیپلماسی و کاهش تنش به معنای چشم‌پوشی از حقوق مردم این کشور نیست.

ابراهیم علبی در ادامه تأکید کرد که کشورش مسیر ثبات، کاهش تنش، دیپلماسی و احترام به قانون را برگزیده است.

وی با اشاره به نقض پیاپی و مستند حقوق سوریه از سوی رژیم صهیونیستی از جمله ربودن غیرنظامیان، هدف قرار دادن خبرنگاران و ایجاد مواضع نظامی در داخل منطقه عملیاتی نیرو‌های ناظر سازمان ملل متحد (آندوف)، تأکید کرد که این اقدامات، توافقنامه جداسازی نیرو‌ها را تضعیف می‌کند، مانع تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حفظ صلح می‌شود و ثباتی را که سوریه و جامعه بین‌المللی در تلاش برای تقویت آن هستند، به خطر می‌اندازد.

نماینده سوریه در سازمان ملل همچنین اظهار داشت پایبندی این کشور به ثبات و دیپلماسی به معنای چشم‌پوشی از حقوق مشروع و ثابت مردم سوریه نیست.

وی از جامعه بین‌المللی خواست به ایفای مسئولیت‌های خود برای تضمین رعایت حقوق بین‌الملل و توافقنامه‌های موجود ادامه دهد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ اکتبر گذشته، حمایت خود را از تمدید مأموریت نیرو‌های «آندوف» اعلام کرد و بر پایبندی به حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. این شورا همچنین از سوریه و رژیم صهیونیستی خواست توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ را به‌طور کامل رعایت و اجرا کنند.

سوریه و رژیم صهیونیستی پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، در سال ۱۹۷۴ توافقنامه جداسازی نیرو‌ها را با هدف تفکیک نیرو‌های دو طرف امضا کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در ۳۱ مه ۱۹۷۴ و بر اساس قطعنامه شماره ۳۵۰، نیروی سازمان ملل متحد برای نظارت بر جداسازی نیرو‌ها موسوم به «آندوف» را با هدف نظارت بر آتش‌بس و اجرای توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در بلندی‌های جولان تأسیس کرد.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ بخش عمده بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرده است.

پس از سقوط نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی از فروپاشی توافقنامه جداسازی نیرو‌ها خبر داد و منطقه حائل سوریه و مناطق دیگری از جمله بخش سوری کوه جبل‌الشیخ را به اشغال خود درآورد.