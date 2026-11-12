جوان آنلاین: شبکه خبری «ام‌اس ناو» به فایل صوتی اختصاصی نشست مقام‌های نیروی دریایی آمریکا با خانواده‌های نظامیان ناوگروه هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» دست یافته است؛ نشستی که در آن به خانواده‌ها اعلام شد این ناو پیش از تعطیلات پایان سال میلادی به خانه بازنخواهد گشت. اعضای خانواده‌ها نیز در این جلسه از خرابی تجهیزات، کاهش ذخایر مواد غذایی تازه و کمبود خدمات سلامت روان برای خدمه انتقاد کردند.

به گزارش تسنیم، در نشست پرتنشی که با حضور حدود ۵۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های نظامیان ناوگروه هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» برگزار شد، مقام‌های نیروی دریایی آمریکا اعلام کردند حملات ایران همچنان کشتی‌های آمریکایی مستقر برای اجرای محاصره دریایی ایران را هدف قرار می‌دهد.

آنها همچنین به خانواده‌ها اطلاع دادند که ملوان‌ها پیش از تعطیلات پایان سال میلادی به خانه بازنخواهند گشت. این اطلاعات بر اساس فایل صوتی اختصاصی نشست ۹ نوامبر در پایگاه دریایی نورفولک است که یکی از حاضران در اختیار شبکه خبری «ام‌اس ناو» قرار داده و این شبکه آن را بررسی کرده است.

این دومین بار از زمان آغاز مأموریت ناوگروه بود که مدت استقرار آن در منطقه تمدید می‌شد. ناوگروه ۳۱ مارس بندر نورفولک در ایالت ویرجینیا را ترک کرده بود و قرار بود مأموریتی معمولی به مدت شش تا هفت ماه انجام دهد. با این حال، مقام‌های نیروی دریایی اکنون به خانواده‌ها گفته‌اند خود را برای بدترین سناریو، یعنی یک سال استقرار در منطقه، آماده کنند.

هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، شامگاه دوشنبه در نشستی که در سالن اجتماعات پایگاه نورفولک برگزار شد، خطاب به خانواده‌های نظامیان گفت: «متأسفم؛ من هم این شرایط را تجربه کرده‌ام. می‌دانم چه احساسی دارد و می‌دانم چقدر سخت است وقتی فرزندانتان می‌پرسند پدر چه زمانی به خانه برمی‌گردد یا مادر چه زمانی برمی‌گردد.».

اما اعضای خانواده‌ها در این نشست انتقاد‌های خود را مطرح کردند.

یکی از حاضران جنگ علیه ایران را «جنگی بدون مجوز» خواند. فرد دیگری خطاب به مقام‌های حاضر گفت: «اعتماد در میان نیرو‌های نظامی و خانواده‌هایشان به‌شدت آسیب دیده است؛ به دلیل دوره‌های بی‌سابقه خدمت بدون استراحت، تغییر مداوم زمان‌بندی‌ها و این احساس که اطلاع‌رسانی‌ها واقعیت شرایط میدانی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. خانواده‌ها زیر فشار سنگین این وضعیت در حال فرسوده شدن هستند.»

در بخش‌هایی از نشست، اعضای خانواده‌ها با صدای بلند به مقام‌های نیروی دریایی اعتراض کردند و گفتند آنها به پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهند و مدام از پاسخ‌گویی طفره می‌روند. یکی از حاضران پرسید نیروی دریایی برای مقابله با دونالد ترامپ چه اقدامی انجام می‌دهد تا این درگیری به جنگی بی‌پایان و فرسایشی دیگر تبدیل نشود.

حدود ۷ هزار نیروی نظامی عضو ناوگروه هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» در ماه آوریل راهی خاورمیانه شدند تا جایگزین ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» شوند؛ ناوی که از زمان آغاز حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه در منطقه مستقر بود.

ناو بوش تا چهارم اکتبر نتوانست با رعایت ملاحظات امنیتی در بندری پهلو بگیرد. این ناو سرانجام در آن تاریخ در بندر پوکت تایلند توقف کرد و خدمه آن چهار روز فرصت استراحت یافتند. به این ترتیب، ملوانان ناو ۱۸۷ روز متوالی را بدون توقف در بندر سپری کرده بودند.

در مأموریت‌های معمول، ناو‌های هواپیمابر هر چهار تا شش هفته یک بار در بندری توقف می‌کنند. این توقف‌ها فرصتی برای رسیدگی به تعمیرات اساسی، تأمین مقادیر زیادی آذوقه و تجهیزات و استراحت خدمه پس از هفته‌ها حضور در دریا و منطقه عملیاتی فراهم می‌کند. اما جنگ علیه ایران فشار زیادی بر نیروی دریایی آمریکا وارد کرده، مدت مأموریت ناو‌ها را افزایش داده و توان و تاب‌آوری خدمه را به آزمون گذاشته است.

«اصلاً چرا آنجا هستیم؟»

مقام‌های نیروی دریایی در این نشست تلاش کردند برای خانواده‌ها توضیح دهند چرا ناو بوش همچنان باید در مأموریت جنگ علیه ایران باقی بماند و چرا پیش از تعطیلات پایان سال به خانه بازنمی‌گردد.

هانگ کائو خطاب به خانواده‌های نظامیان گفت: «می‌دانم از خودتان می‌پرسید: چرا آنجا هستیم؟ چرا این کار‌ها را انجام می‌دهیم؟ دلیلش این است که ما ۴۷ سال است با ایرانی‌ها در جنگ هستیم، فقط خودمان از آن خبر نداشتیم.»

کائو همچنین مدعی شد ناو بوش تاکنون از ۳ هزار کشتی در برابر حملات و بمباران محافظت کرده است.

او در دفاع از تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای ادامه جنگ گفت: «این یکی از آن تصمیم‌های دشواری است که رئیس‌جمهور باید بگیرد. او یک تاجر است و می‌داند جنگ برای تجارت بد است. اما مسئله این است که بر اساس تمام اطلاعاتی که در اختیار داریم، اگر همین حالا جلوی ایرانی‌ها را نمی‌گرفتیم، یک سال دیگر آنها آن‌قدر موشک کروز و پهپاد در اختیار داشتند که دیگر هرگز نمی‌توانستیم از سامانه‌های دفاعی‌شان عبور کنیم و ایران به کشوری دارای سلاح هسته‌ای تبدیل می‌شد.»

ترامپ بار‌ها گفته است تصمیمش برای حمله به ایران در ماه فوریه مانع دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای شده است.

در نامه‌ای که سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ماه مه به این سازمان ارسال کرد، آمده است که ایران «همواره دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است». عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز در ماه مارس گفت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران پس از حملات موسوم به «عملیات چکش نیمه‌شب» که ترامپ در ژوئن ۲۰۲۵ دستور آن را صادر کرد، زیر آوار مدفون شده است.

از سوی دیگر، گزارشی که سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در ماه اکتبر منتشر کرد، نتیجه گرفت وضعیت برنامه هسته‌ای ایران «نامشخص» است. این گزارش همچنین به ارزیابی‌های پیشین اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد که بر اساس آنها ایران به همه فناوری‌های لازم برای تولید چنین سلاحی دست نیافته است.

کائو هیچ زمان مشخصی برای پایان مأموریت اعلام نکرد و گفت: «ما هرگز زمان پایان عملیات را به دشمن اعلام نمی‌کنیم.»

او در ادامه افزود نیروی دریایی آمریکا در حال ساخت پهپاد‌هایی است تا بخشی از مأموریت ۱۷ ناوشکنی را که برای حفظ محاصره ایران به کار گرفته شده‌اند، بر عهده بگیرند.

به گفته کائو، پس از تکمیل ناوگان شناور‌های سطحی بدون سرنشین، نیروی دریایی می‌تواند یک ناوگروه هواپیمابر را از این مأموریت خارج کند و در آینده، برای حفظ محاصره تنها به یک ناوگروه نیاز داشته باشد.

او گفت: «ما در تلاشیم صنایع را با حداکثر سرعت ممکن به کار بگیریم تا بتوانیم ناوگروه‌ها را از این مأموریت خارج کنیم و در نهایت تنها از شناور‌های بدون سرنشین و هواگرد‌های بدون سرنشین برای انجام این کار استفاده کنیم.»

دفاع از کشتی‌ها در برابر پهپاد‌های ایرانی

دریاسالار کارل توماس، فرمانده نیرو‌های ناوگان آمریکا، که در این نشست حضور داشت، به خانواده‌های نظامیان ناو بوش گفت ملوانان مستقر در منطقه وظیفه دشواری بر عهده دارند و مأموریت آنها نیز تعریف روشنی ندارد. او افزود که محاصره دریایی برای اثرگذاری بر ایران به زمان نیاز دارد.

توماس گفت: «ایرانی‌ها تعداد زیادی پهپاد تهاجمی یک‌طرفه و تجهیزات بدون سرنشین دارند. آنها تا حدودی یاد گرفته‌اند چگونه به‌طور مداوم کشتی‌های ما را هدف قرار دهند. دفاع در برابر این حملات دشوار است و این همان کاری است که ملوانان ما انجام می‌دهند؛ کاری که از آنها خواسته‌ایم انجام دهند.»

او همچنین گفت دقیقاً نمی‌داند مرحله بعدی جنگ چه خواهد بود.

توماس افزود: «ما به اندازه کافی قدرت آتش در منطقه داریم تا اگر مجبور شویم دوباره وارد عملیات رزمی گسترده شویم، توان انجام آن را داشته باشیم. اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد. شاید بتوانیم راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنیم، شاید به جایی برسیم که حضورمان را به یک ناوگروه کاهش دهیم، یا شاید دوباره وارد عملیات رزمی شویم. من این تصمیم را نمی‌گیرم، ما هم نمی‌گیریم؛ دشمن هم در این تصمیم سهم دارد.»

در نهایت، مقام‌های نیروی دریایی به خانواده‌ها گفتند تصمیم‌گیری درباره زمان بازگرداندن نیرو‌های نظامی به خانه بر عهده پیت هگست، وزیر دفاع آمریکاست.

دریاسالار جیمز کیل‌بای، معاون رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، اذعان کرد که در سال‌های اخیر شاهد طولانی‌تر شدن مأموریت ناو‌ها بوده و نمی‌خواهد درباره زمان بازگشت نظامیان به خانواده‌هایشان «امید واهی» ایجاد کند.

او گفت: «سال‌هاست این وضعیت را می‌بینم. ما تلاش می‌کنیم در برابر تمدید مأموریت‌ها مقاومت کنیم، اما در نهایت وزیر دفاع بر اساس شرایط تصمیم می‌گیرد.»

مقام‌های نیروی دریایی حاضر در نشست همچنین اعلام کردند در حال آماده‌سازی و آموزش نیرو‌های ناو هواپیمابر بعدی، یعنی «یو‌اس‌اس دوایت آیزنهاور»، هستند. این ناو در حال حاضر در پایگاه نورفولک مستقر است و قرار است برای جایگزینی ناو بوش آماده شود.

آنها تأکید کردند ناو بوش و ناوشکن‌های همراه آن را تنها تا زمانی می‌توان در منطقه نگه داشت که عرشه پرواز، جنگنده‌ها و خود ناو از نظر عملیاتی در وضعیت ایمن قرار داشته باشند.

توماس در پایان گفت: «دشمن در حال یادگیری است و توانایی‌هایش روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ به همین دلیل است که این آموزش‌ها باید ادامه پیدا کند.»