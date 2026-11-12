کد خبر: 1390137
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

روبیو بیش از ۱.۲ میلیون دلار پول مالیات‌دهندگان را صرف تماشای مسابقات فوتبال پسرش کرده است

3 روزنامه واشنگتن پست نوشت وزیر امور خارجه آمریکا نه تنها به یکی از حامیان اصلی تیم فوتبال دانشگاه فلوریدا تبدیل شده، بلکه بیش از ۱.۲ میلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان را صرف سفر‌های مکرر شخصی برای تماشای مسابقات این تیم کرده است.

جوان آنلاین: نهاد‌های ناظر بر مسائل اخلاقی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا عالی‌ترین دیپلمات کشور باید تا این اندازه میان واشنگتن دی‌سی و شهر گینزویل ایالت فلوریدا رفت‌وآمد کند؛ شهری که پسرش، آنتونی در تیم فوتبال دانشگاه فلوریدا معروف به «گِیترز» به‌عنوان بازیکن حضور دارد.

تحقیقی که روزنامه واشنگتن پست انجام داده، نشان می‌دهد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در دو فصل گذشته دست‌کم در ۱۰ مسابقه حضور داشته که پنج مورد از آنها مربوط به فصل پاییز امسال بوده است. همچنین از مجموع ۲۳ سفر او به گینزویل با هواپیما‌های نظامی، ۱۵ سفر ماهیت «شخصی» داشته‌اند.

این روزنامه نوشت اگرچه روبیو به دلیل پروتکل‌های امنیتی که وزیر جنگ و روسای اف‌بی‌آی و سیا را نیز شامل می‌شود، اجازه استفاده از پرواز‌های تجاری را ندارد، اما استفاده او از وسایل حمل‌ونقل دولتی «به‌طور قابل‌توجهی بیش از میزان استفاده وزرای خارجه سابق به نظر می‌رسد».

واشنگتن پست با استفاده از نرخ‌های منتشرشده وزارت جنگ آمریکا که هزینه ساعتی انواع هواپیما‌های نظامی را مشخص می‌کنند، محاسبه کرده که هزینه پرواز‌ها به‌تنهایی بیش از ۱.۲ میلیون دلار بوده است.

در تاریخ ۷ نوامبر روبیو با یک فروند هواپیمای سی-۳۷ نیروی هوایی آمریکا وارد گینزویل شد؛ هواپیمایی که اغلب برای جابه‌جایی مقام‌های بلندپایه دولتی و افراد بسیار مهم استفاده می‌شود.

روبیو در بیانیه‌ای به واشنگتن پست از سفر‌های متعدد خود به فلوریدا دفاع کرد و مدعی شد: «من تلاش کرده‌ام و همچنان تلاش خواهم کرد تا در حد امکان در بیشترین تعداد از رویداد‌هایی که شخصا برای من و خانواده‌ام اهمیت دارند، شرکت کنم.»

واشنگتن پست تاکید کرد روبیو و وزارت امور خارجه از اعلام میزان پولی که او به خزانه عمومی بازپرداخت کرده است، خودداری کرده‌اند.

سینتیا براون، مشاور ارشد اخلاقی در سازمان غیرحزبی «شهروندان برای مسئولیت‌پذیری و اخلاق در واشنگتن» (CREW) به واشنگتن پست گفت: «سفر‌های روبیو بیشتر از آنکه نقض مقررات باشند، از نظر وجهه عمومی و برداشت افکار عمومی مشکل‌ساز به نظر می‌رسند. با این حال، این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تری است.»

وی افزود: «اگر این سفر‌ها به مسئله‌ای تبدیل شوند که اعتبار و درستکاری شما در انجام وظایف عمومی‌تان را زیر سوال ببرند، آیا واقعا به همان شکلی که به‌عنوان یک مقام دولتی موظف هستید، از پول مالیات‌دهندگان مراقبت می‌کنید؟!»

برچسب ها: مارکو روبیو ، آمریکا ، مالیات دهندگان
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