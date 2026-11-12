کد خبر: 1390136
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن پالسی: نتانیاهو در شرط‌بندی روی ترامپ باخت

3 نشریه آمریکایی با اشاره به اینکه فاجعه انتخاباتی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رژیم صهیونیستی را به‌شدت در معرض خطر قرار داده، به شرط‌بندی نخست‌وزیر این رژیم روی حمایت رئیس‌جمهور آمریکا را نافرجام خواند.

جوان آنلاین: نشریه فارن پالسی نوشت: «در حالیکه اسرائیلی‌ها هنوز در تلاش بودند با نتیجه نامشخص انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل کنار بیایند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تصمیم گرفت با اظهاراتی، افکار عمومی اسرائیل را بیش از پیش سردرگم کند.»

به گزارش ایسنا، او در شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که نه‌تنها کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را تا پایان سال جاری میلادی متوقف خواهد کرد، بلکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم نیز با پایان یافتن این کمک‌ها موافقت کرده است.

ترامپ در مصاحبه‌ای با برنامه «فاکس‌اند فرندز» گفت: «در مورد پرداخت پول به اسرائیل، بی‌بی نتانیاهو و من چند ماه پیش به توافقی رسیدیم که کمک‌ها را متوقف کنیم و آنها هم با این موضوع مشکلی ندارند.»

فارن پالسی در ادامه این گزارش استدلال کرد: «درست است که نتانیاهو در ماه ژانویه به نشریه اکونومیست گفته بود امیدوار است طی دهه آینده وابستگی اسرائیل به کمک‌های نظامی آمریکا را به‌تدریج کاهش دهد، اما او هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود توافقی برای پایان یافتن این کمک‌ها از همین سال ارائه نکرده بود. اکنون که فشار‌ها افزایش یافته، دفتر نتانیاهو تلاش می‌کند پایان کمک‌های نظامی آمریکا را به‌عنوان «گذار از کمک‌های مالی به سوی مشارکت و سرمایه‌گذاری متقابل» جلوه دهد.»

این نشریه آمریکایی افزود: «واکنش‌های اعتراضی در اسرائیل بلافاصله آغاز شد. اعلام ترامپ پرسش‌های مهمی را درباره بهای سیاسی که در جریان این توافق پرداخت شده است، مطرح می‌کند به‌ویژه اینکه آیا توافق برای پایان دادن به کمک‌های آمریکا، بهای حمایت ترامپ از نتانیاهو در انتخابات اسرائیل بوده است یا خیر.»

ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را متهم کرد که در حال طراحی «توافقی متعفن» بوده است؛ توافقی که در آن کمک‌های نظامی آمریکا را با حمایت انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا مبادله کرده است.

باراک در نهایت نتیجه گرفت: «نتانیاهو از اختیارات خود فراتر رفته و به‌هیچ‌وجه صلاحیت رهبری یک کشور را ندارد.»

گادی آیزنکوت، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی که هنوز این احتمال وجود دارد که جایگزین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیری شود، اگرچه از تئوری باراک فاصله گرفت، اما به همان اندازه انتقاد‌های تندی مطرح کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روابط ویژه اسرائیل با ایالات متحده، یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است. اینکه دستگاه امنیتی اسرائیل، هم‌زمان با ساکنان اسرائیلی، از طریق رسانه‌ها درباره تغییر در روابط راهبردی واشنگتن-تل‌آویو مطلع می‌شود، نشان می‌دهد که رفتار بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه خطری واقعی محسوب می‌شود.»

فارن پالسی تاکید کرد: «اینکه ترامپ تصمیم گرفت چنین اظهاراتی را در روز انتخابات مطرح کند، گویای نکات بسیاری درباره سقوط جایگاه اسرائیل در میان طیف‌های مختلف سیاسی آمریکا است. ظاهرا ترامپ تصور می‌کرد این موضع‌گیری در شرایط افزایش خشم عمومی نسبت به تورم و هزینه‌های زندگی، با استقبال رای‌دهندگان مواجه خواهد شد. با این حال، مسئله اصلی و ناگفته این ماجرا، تدام جنگ علیه ایران و خشم عمومی نسبت به حمایت آمریکا از اسرائیل است.»

این رسانه آمریکایی افزود: «چهره‌های برجسته جمهوری‌خواه، از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا این جنگ را عامل اصلی شکست سنگین انتخاباتی حزب خود معرفی کرده‌اند.»

ونس بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، در شبکه اجتماعی ایکس مطلبی منتشر کرد و برخلاف مواضع سنتی کاخ سفید، صراحتا اعلام کرد: «دلیل شکست ما جنگ است.»

او همچنین گفت که رای‌دهندگان خواهان تغییر در روابط آمریکا و رژیم اشغالگر هستند.

برچسب ها: نتانیاهو ، ترامپ ، انتخابات آمریکا
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