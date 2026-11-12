کد خبر: 1390135
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
سیاست » اخبار کلی

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

3 سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر اینکه حمله احتمالی آمریکا به ایران پنج برابر شدیدتر از حملات پیشین خواهد بود، گفت: شدت عمل نیرو‌های مسلح ایران نیز ده برابر خواهد بود.

جوان آنلاین: سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

سردار شکارچی در جریان این بازدید، نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم را ظرفیتی ارزشمند برای مقاومت، ایستادگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار و مستنداتی بدیع، مبتکرانه و خلاقانه از دستاورد‌های دفاع مقدس در جنگ تحمیلی دوم و سوم به نمایش گذاشته شده است که قابل تحسین و تقدیر است.
سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح یادآور شد: مستندسازی، وقایع نگاری و ثبت و ضبط جلوه‌های ویژه دفاع مقدس در جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ایران هم برای نسل حاضر و هم برای نسل‌های آینده بسیار با اهمیت است و ضرورت دارد که جلوه‌هایی از آن را در این نمایشگاه می‌توان دید.

وی گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بهره‌گیری از تجارب گذشته و به‌خصوص کاستی‌هایی که در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتیم، در جنگ تحمیلی دوم و سوم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های کشوری اقدامات ارزشمندی را در ثبت و ضبط وقایع و مستند کردن آن انجام داده است که این اقدام همچنان تداوم دارد و در حال تکمیل است و قطعا در عرصه‌های گوناگون می‌توان از آن در سطح نیرو‌های مسلح ملی و فراملی بهره‌مند شد.

سردار شکارچی در ادامه بیان داشت: ما از تهدید‌های آمریکا هیچ هراسی نداریم و نیرو‌های مسلح به مراتب نسبت به قبل از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ یعنی شروع جنگ تحمیلی دوم توسط دشمنان آمریکایی صهیونیستی به مراتب آماده‌تر و دستشان پر است و به یاری خداوند متعال چنانچه دشمن قصد تعرض و تجاوز مجدد به کشور عزیزمان ایران سرافراز را داشته باشد، دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن که در بانک اهداف قرار گرفته زیر ضرب شدیدترین تهاجم قرار خواهند گرفت؛ به‌طوری‌که حیرت جهانیان را برانگیزد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته ثابت کرده است که تجاوزگر نبوده و نخواهد بود؛ لکن در مقابل هرگونه تجاوز نه فقط دفاع سرسختانه دارد، بلکه یک مهاجم قدرتمند و به تمام معناست.

وی اظهار داشت: قدرت دفاعی ایران ضامن تامین امنیت در منطقه است؛ لکن حضور نیرو‌های نظامی آمریکای جنایتکار در منطقه عامل اصلی ناامنی در منطقه و جهان و تقویت‌کننده شرارت توسط رژیم ددمنش و کودک‌کش صهیونیستی است.

سردار شکارچی در پایان یادآور شد: قدرت امروز ایران سربلند و پیروز مرهون آینده‌نگری امام راحل و قائد شهید امت و رشادت‌های شهدای والامقام و فرماندهانی همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم، باقری، حاجی‌زاده، سلامی، رشید، صیاد شیرازی، بابایی و خون شهدای مظلومی همچون کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است.

برچسب ها: سردار شکارچی ، ایران ، آمریکا
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