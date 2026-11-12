جهاد اسلامی: آمریکا مسئول تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است

جنبش جهاد اسلامی، دولت آمریکا را به دلیل فراهم کردن پوشش سیاسی و نظامی برای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از پاسخگویی آن در نهاد‌های بین‌المللی، مسئول جنایت در بیمارستان ناصر غزه دانست.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری قدس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر را محکوم و تاکید کرد این حمله یک جنایت جنگی تمام عیار و نقض آشکار قوانین و اصول بین‌المللی است.

به گزارش مهر، جهاد اسلامی در این بیانیه شورای صلح و دولت آمریکا را به دلیل فراهم کردن پوشش سیاسی و نظامی برای رژیم صهیونیستی و جلوگیری از پاسخگویی آن در نهاد‌های بین‌المللی، مسئول ادامه جنایت‌های این رژیم دانست.

این جنبش تاکید کرد: سیاست مصونیت از مجازات، رژیم اشغالگر را به ادامه ارتکاب جنایت‌ها تشویق می‌کند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین از میانجی‌ها خواست با مداخله فوری و جدی خود؛ تدابیر و اقدامات قاطعی برای توقف کشتار‌ها و حملات این رژیم علیه مردم فلسطین اتخاذ کنند.

در حمله هوایی بامداد امروز پنج شنبه رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر خانیونس در جنوب نوار غزه شش فلسطینی شهید و دست‌کم ۵۲ نفر زخمی شدند.

سازمان امداد پزشکی در غزه اعلام کرد: در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان یونس؛ بخش‌های جراحی و مراقبت‌های ویژه این بیمارستان از چرخه خدمت خارج شده است.

ارتش اسرائیل برای توجیه جنایت خود ادعا کرد که در حمله به بیمارستان ناصر «محمد ابو اسماعیل» فرمانده تیپ خان یونس (وابسته به گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس) را هدف قرار داده است.