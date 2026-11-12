جوان آنلاین: «یاسر الحجاج» سفیر عراق در ایران در واکنش به تصاویر منتشرشده از رنج مردم بی‌سرپناه غزه در پی بارش باران‌های شدید در این باریکه، با انتقاد از ناکارآمدی حقوق بین‌الملل در برابر جنایات علیه مردم فلسطین، تأکید کرد که عدالت در جهان زمانی که با منافع قدرت‌های بزرگ در تعارض قرار می‌گیرد، نادیده گرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، الحجاج در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تصاویر این روز‌های فلسطین نوشت: «این تصویر نیست، بلکه روایت ملتی است که زیر بار سنگین نسل‌کشی کمر خم کرده است.»

وی در ادامه با اشاره به سال‌ها تدریس حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دانشجویان خود در دانشگاه بصره، از آنان عذرخواهی کرد و نوشت: «ببخشید؛ هیچ قانون بین‌المللی‌ای بر جهان حاکم نیست، آن‌گاه که عدالت با منافع قدرتمندان در تعارض قرار می‌گیرد.»

سفیر عراق در تهران همچنین با انتقاد از ناتوانی نظام حقوق بین‌الملل در حمایت از غیرنظامیان تأکید کرد: «قانون، در برابر اشک‌های کودکان و ناله‌های بی‌گناهان، ناتوان و درمانده است.»