کد خبر: 1390126
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

رابرت پیپ: ایران در مقابل آمریکا دست برتر دارد

3 دانشمند علوم سیاسی آمریکایی گفت هشت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، این کشور همچنان دست برتر را دارد.

جوان آنلاین: رابرت پیپ، دانشمند برجسته علوم سیاسی آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران نوشت: «تونل‌هایی مملو از موشک‌های بالستیک وجود دارد و ایران به‌تازگی از یک شهر موشکی زیرزمینی رونمایی کرده است. هشت ماه پس از آغاز جنگ، تهران طوری رفتار می‌کند که نشان می‌دهد دست برتر را در اختیار دارد.»

به گزارش ایسنا، این دانشمند علوم سیاسی آمریکایی در ادامه با اشاره به تاثیر جنگ علیه ایران بر قیمت سوخت گفت: «چرا چنین اتفاقی رخ داده و ایران دست برتر را دارد؟ به عددی که طی دو ماه گذشته مستقیما باک بنزین خودروی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نگاه کنید!»

رابرت پیپ خاطرنشان کرد: «تونل پشت تونل مملو از موشک‌های بالستیک. روز سه‌شنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویدئویی منتشر کرد که تصاویری از آنچه «شهر موشکی» زیرزمینی جدید می‌نامد، نشان می‌دهد. ایران محدودیت موشکی خود را لغو کرد، از کارگذاری مین در تنگه هرمز خبر داد و هشدار داد که پاسخ بعدی فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت.»

وی افزود: «پاسخ این پرسش فراتر از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست و به عددی مربوط می‌شود که طی دو ماه گذشته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و تقریبا هیچکس در واشنگتن درباره آن صحبت نمی‌کند. این عدد (افزایش قیمت سوخت) توضیح می‌دهد که چرا تهران معتقد است می‌تواند نیرو‌های آمریکایی را از خلیج فارس خارج کند و چرا هر دو حزب سیاسی آمریکا باید در زمستان پیش رو نگران باشند.»

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بامداد پنجشنبه نسبت به هرگونه اقدامات جنگی آمریکا در آینده هشدار داد و گفت تمام پایگاه‌های آمریکا از غرب آسیا تا اروپا هدف مشروع ایران خواهند بود.

برچسب ها: ایران ، محسن رضایی ، آمریکا
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