کد خبر: 1390125
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدید آمریکا علیه انگلیس و هلند به دلیل تحریم‌های ضد اسرائیلی

3 چند ایالت آمریکا، انگلیس و هلند را به دلیل تحریم‌ها علیه شهرک‌های صهیونیستی به تحریم تجاری تهدید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه دی ولت، بریتانیا تحریم‌هایی را علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی اعمال کرده و با این کار، توجه چندین ایالت آمریکا را به خود جلب کرده است.

۱۳ ایالت آمریکا، بریتانیا را به دلیل تحریم‌هایش علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی، به تحریم تجاری تهدید کردند.

در نامه‌ای به کریستین ترنر، سفیر بریتانیا در ایالات متحده، که توسط شبکه جهانی خبرنگاران اکسل اسپرینگر به دست آمده است، ۱۳ دادستان کل آمریکا از دولت اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس خواستند که تحریم‌های خود علیه فعالیت‌های شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را لغو کند.

در ماه سپتامبر، دولت بریتانیا تحریم‌ها و ممنوعیت تجارت کالاها، خدمات و تبلیغات مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را اعلام کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت. مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، نیز این اقدامات را محکوم کرد.

وی دولت بریتانیا را به نفرت از یهودیان متهم کرد و هشدار داد که بریتانیا با پیامد‌های اقتصادی رو‌به‌رو خواهد شد.

در نامه جدیدی که به ابتکار برنا برد، دادستان کل ایالت آیووای آمریکا تنظیم شده است، امضاکنندگان مدعی شدند که این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی را به خطر می‌اندازد و حاکمیت رژیم صهیونیستی را تضعیف می‌کند.

این ایالت‌های آمریکایی تهدید کردند که شرکت‌های بریتانیایی را از قرارداد‌های دولتی در ایالات متحده محروم می‌کنند، سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های بریتانیایی متوقف کرده و تعرفه‌ها و سایر اقدامات تلافی‌جویانه تجاری را اعمال می‌کنند.

در این نامه خطاب به دولت‌های انگلیس و هلند آمده است: گذشته از آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های شما علیه اسرائیل، کشور‌های شما همچنین خود را با اهداف سیاسی سازمان‌های به زعم آن‌ها تروریستی مانند حماس و حزب‌الله همسو کرده‌اند.

در این نامه آمده است: بنابراین، تحریم‌های شما علیه اسرائیل می‌تواند منجر به این شود که شرکت‌های کشور‌های شما دیگر اجازه عقد قرارداد با کشور‌های ما را نداشته باشند، یا کشور‌های ما موظف به خروج سرمایه‌گذاری‌های خود از شرکت‌های شما شوند. هر دو مورد به طور بالقوه شهروندان شما را از فرصت‌های اقتصادی ارزشمند محروم کرده و کالا‌ها و خدمات بالقوه ارزشمند را از کشور‌های ما دریغ می‌کنند. این آسیب اقتصادی غیرضروری صرفاً به تصمیم یکجانبه شما برای اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه اسرائیل نسبت داده می‌شود.

دیگر امضاکنندگان این نامه تهدید آمیز دادستان‌های کل ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، کانزاس، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، میسوری، مونتانا، اوهایو، اوکلاهما و کارولینای جنوبی هستند.

این نامه همچنین هلند را که اقدامات مشابهی علیه شهرک‌های اسرائیلی مانند انگلیس انجام داده است، تهدید به تحریم می‌کند.

این اقدام تهدیدی باعث ایجاد اختلاف جدید بین لندن و واشنگتن در زمانی که دو دولت از قبل بر سر تعرفه‌ها و توافق تجاری اختلاف نظر دارند شده است.

اخیرا در کرانه باختری، خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان افزایش یافته است. در عین حال، تندرو‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آشکارا از گسترش شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کنند.

تحریم‌های بریتانیا که به طور مشترک با کانادا و فرانسه اعلام شد، شامل تحریم تجاری کالا‌های شهرک‌های اسرائیلی و همچنین اقداماتی علیه شرکت‌ها و افرادی است که گسترش شهرک‌ها را تسهیل می‌کنند.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس هنگام ارائه این اقدامات در ماه گذشته، رژیم صهیونیستی را به چشم‌پوشی از «پاکسازی قومی» فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی متهم کرد.

در پاسخ، اسرائیل ده‌ها مقام دولتی بریتانیا را اخراج کرد و دستور تعطیلی کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم را داد.

با این حال، در آخرین لحظه مصالحه‌ای حاصل شد و از تعطیلی کامل کنسولگری جلوگیری شد.

برچسب ها: آمریکا ، انگلیس ، هند
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