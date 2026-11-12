کد خبر: 1390123
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پکن: آمریکا دست از جعل روایت جاسوسی چین بردارد

2 سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ایالات متحده باید از جعل روایت جاسوسی چین به عنوان بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های فناوری دست بردارد.

جوان آنلاین: مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ظهر پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری عنوان کرد: «آمریکا باید استفاده از اتهامات مربوط به جاسوسی چین از جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا (Nvidia Corp) را به‌عنوان توجیهی برای اعمال محدودیت‌های فناوری متوقف کند.»

طبق گزارش رسانه خبری بلومبرگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تاکید کرد: «چین همچنین پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده رهبران دو کشور، در حال برقراری تماس با همتایان آمریکایی خود است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای انویدیا و تاثیر احتمالی آن بر روابط دوجانبه گفت: «پیشرفت علمی چین بر نوآوری مستقل و همکاری آزادانه استوار است.»

پایگاه خبری «اینفورمیشن» روز چهارشنبه به نقل از دو فرد آگاه گزارش کرد که وزارت بازرگانی آمریکا در حال آماده شدن برای نهایی کردن قانونی است که مانع از دسترسی از راه دور شرکت‌های هوش مصنوعی چینی به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی از طریق مراکز داده واقع در کشور‌های دیگر می‌شود.

این قانون ممکن است ماه میلادی جاری اعلام شود و کنترل‌های فعلی مربوط به نیمه‌رسانا‌ها را از سوی دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا گسترش خواهد داد.

برچسب ها: آمریکا ، روایت جاسوسی ، چین
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