جوان آنلاین: فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «بی پایان»، «اشک هور»، «کارو»، «رویای رسیدن»، «جبران ناپذیر»، «اول ماه می»، «جان لیلی»، «صیاد»، «گوهرشاد»، «استشهادی برای خدا»، «منطقه پرواز ممنوع»، «قلب خورشید»، «جناب سروان»، «خدای جنگ»، «شیر»، «بیگانه تنها»، «سپید به رنگ مروارید»، «تا قهوه تان سرد نشده»، «تخم مرغ»، «مرا به خانه برگردان»، «سرخ به رنگ عقیق»، «بن و جودی»، «آخرین شناسایی»، «کهکشان شگفت انگیز: اردوگاه فضایی»، «بامبی ۲»، «مادر بزرگ دوست داشتنی من»، «نذر بی بی»، «چشمان آبی زهرا» و «آوای وحش»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ آبان ماه، مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

**** شبکه یک سیما

فیلم تلویزیونی «بی پایان» به کارگردانی «ساسان فلاح‌فر»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم روایتی متفاوت از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فضایی ایران در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۰، حسن طهرانی‌مقدم و گروهی از جوانان بااستعداد و پرانگیزه، مشغول فعالیت بر روی پروژه‌ای فوق‌سری و بسیار مهم بودند؛ پروژه‌ای که زمینه‌ساز تحولی عظیم شد و ده سال بعد، نتایج آن جهان را غافلگیر کرد و ...

حمید ابراهیمی و عبدالرضا نصاری در فیلم تلویزیونی «بی پایان» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان می‌دهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژه‌ای به مادر شهید و احوالات وی دارد. مادر شهید هاشمی با نام ننه علی شناخته می‌شد. او سال‌ها پس از مفقود شدن فرزندش در انتظار بازگشت او بود و در هیاهوی آژیر خطر دوران جنگ و صدای گوش‌خراش ضدهوایی‌ها، آرام روی سکوی جلوی در خانه به انتظار بازگشت پسرش از جبهه می‌نشست و ...

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستا‌های اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد، اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. می‌می شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه می‌افتد، اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی می‌شود. شیلان در کوه پناه می‌گیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه می‌افتد و کامیون را پیدا می‌کند، اما ...

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی جدید «رویای رسیدن» به کارگردانی «ساهرول گیبران»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی انس باگوس، کریسنو بوسا و ایجی فدلی؛ درباره سافیرا دختری است که در خانواده‌ای فقیر در دامنه کوه گونونگ کیدول در اندونزی زندگی می‌کند. مادر و پدر سافیرا با تلاش و کوشش فراوان سعی دارند که از طریق تحصیل و کسب دانش زندگی متفاوتی را برای او بسازند. پدر هر روز با سختی‌های زیاد سافیرا را به مدرسه می‌برد تا او از درس هایش جا نماند. بر اثر یک حادثه، پدر می‌میرد و مادر با تلاش مضاعف سعی می‌کند تا راه پدر را ادامه دهد و سافیرا را با تمامی سختی‌ها به مدارج عالی از دانش و تخصص در زمینه کیهان شناسی برساند. سافیرا قدر این زحمات را خوب می‌داند و لحظه‌ای دست از تلاش برنمی دارد. او در حین تحصیل آرام آرام با دین اسلام آشنا شده و محجبه می‌شود و ...

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**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «جبران ناپذیر» به کارگردانی «آنتوان رمبو»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بولی لانرز، توماس واندنبرگ و سلست برونکل آمده است: با برکناری ناگهانی جان دالی کمیسر بهداشت اروپا در سال ۲۰۱۲، خوزه بووه یکی از اعضای پارلمان اروپا مامور به انجام تحقیقاتی در مورد این برکناری می‌شود. او با همکارش فبریس و کارآموزش کلمنس شروع به تحقیقات گسترده می‌کند. آنها به خیلی از مسائل از جمله سوء استفاده شرکت سوئدیش مچ، که در توزیع مواد مخدر گیاهی فعالیت می‌کنند و یکی از اتهاماتی که به جان دالی زده شده بود تبانی با این شرکت در جهت به رسمیت شناختن توزیع این ماده، با گرفتن رشوه بود، می‌شوند. بووه و افرادش می‌دانستند او چنین کاری نکرده است ولی هیچ مدرکی در دست نداشتند. جان دالی برکنار شد ولی با تحقیقات گسترده بعد از سه ماه، کلمنس متوجه می‌شود یک شرکت دخانیات آمریکایی فلیپ موریس در حین انجام جرم در سال ۲۰۰۰ با فروش سیگار‌های خودش با همکاری مافیای آلبانی دستگیر می‌شوند. آنها بعد از مذاکرات با کمسیون اروپا به توافق می‌رسند که پیگرد قانونی متوقف بشود تا این شرکت هم به کمیسیون پول بدهد و ...

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فیلم سینمایی جدید «اول ماه می» به کارگردانی «جیمز هانگ»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرون کوک، هی چینگ پا و ناتالی هسو خواهیم دید: سوک قهرمان سابق ملی اسکواش هنگ کنگ است که اکنون به علت آسیب دیدگی پا و نیز انزوایی خودخواسته از دختر نوجوان و مادر خودش (موی) نیز فاصله گرفته و در آپارتمانی محقر زندگی می‌کند. دختر ۱۷سالۀ او (چی) از همان دوران نوزادی به بیماری دیستروفونی عضلانی مبتلا شده است. همسر سوک به همین خاطر، خود را باخته و در همان دوران نوزادیِ چی آنها را ترک کرده است. سوک هم پس از چند سال بیکاری و ضعف بدنی خود را باخته و تمام حقوق اندک خود را به مادر پیرش (موی) تحویل می‌دهد تا دختر بیمار و مادرش زندگی خوبی داشته باشند. اما چی و مادربزرگ پیرش این دوری را نمی‌پسندند و با گزارش به پلیس در مورد تخلف مالک واحد تجاری که سوک به عنوان واحد مسکونی آن را اجاره کرده، موجب بازگشت سوک به خانۀ خودشان می‌شوند. بازگشت سوک پس از چندین سال به خانه با سردی و عدم استقبال چی مواجه می‌شود. حالا سوک تمام تلاش خود را می‌کند تا این رابطۀ سرد و تاریک را بهبود بخشد و البته موی پیر نیز از هیچ کمک و کوششی در این راه دریغ نکرده و باعث الفت و صمیمیت بین نوه و پسرش می‌شود. بیماری سرطان موی و بستری شدنش در بیمارستان و متعاقب آن، مرگ او باعث ...

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فیلم تلویزیونی «جان لیلی» به کارگردانی «کرامت پور شهسواری»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم خواهید دید: ننه آقا، پیرزن مهربان و دوست‌داشتنی است که محبوبیت زیادی در بین اهالی روستا دارد و مدتی می‌شود که از یحیی، تنها پسر مرزبان خود، خبری ندارد. در این شرایط، موسی دوست صمیمی و هم‌رزم یحیی خبر می‌آورد که او شهید شده و پیکرش در دست اشرار مانده است. اهالی می‌کوشند مانع رسیدن این خبر به ننه‌آقا شوند، زیرا معتقدند پیرزن که در جوانی شوهر خود را در دفاع مقدس از دست داده است، توان تحمل این غم را ندارد، اما در همین زمان ننه آقا سر می‌رسد. او که مدتی است آلزایمر گرفته است دوست یحیی موسی را به جای او اشتباه می‌گیرد. موسی هم از این فرصت استفاده می‌کند و به خواسته اهالی روستا تن می‌دهد و ...

بهادر زمانی، امین ایمانی و فریده دریامج در فیلم تلویزیونی «جان لیلی» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیت‌های نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. در اوج جنگ و تنش‌های سیاسی او با بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید میان مسئولیت‌های سنگین نظامی و فشار‌های سیاسی موجود، تصمیم‌های حیاتی بگیرد و ...

علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه چهار سیما

فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» به کارگردانی «بهرام بهرامیان»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در این فیلم خواهیم دید: حادثه تیرباران معترضین به قانون کشف حجاب پهلوی اول در صحن مسجد گوهرشاد و دفن آنان در گور دسته جمعی، توسط لنز دوربین عکاسی خراسانی به نام محرم شالچی ثبت و ضبط می‌شود. عمال حکومت او را تعقیب و در نهایت دستگیر و اعدام می‌کنند. اما شالچی قبل از اعدام، عکس‌ها را به خواهرزاده‌اش مهربانو که به تازگی از فرانسه بازگشته، می‌سپارد. پلیس افراد زیادی را دستگیر و از آنان اعتراف می‌گیرد تا به عکس‌ها دست یابد تا این که با شکنجه زنی، پی‌می‌برد عکس‌ها نزد مهربانو است. جاسوسی حکومتی با پوشش خواستگار به مهربانو نزدیک و ...

علیرام نورایی، هلیا امامی، حسین پاکدل و سیما تیرانداز در فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «استشهادی برای خدا» به کارگردانی «علی رضا امینی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در این فیلم خواهید دید: فتحی پس از ۲۰ سال به روستای خود بازگشته تا از مردم و همسرش حلالیت بطلبد. ۲۰ سال پیش نرگس همسر فتحی به دلیل ریزش بهمن، به‌اجبار چند روزی را در کوهستان همراه با دو سرباز سپری کرده و این موضوع باعث شده تا اهالی روستا تهمت‌های ناروایی به او نسبت دهند. فتحی که تحمل تهمت‌زنی‌های مردم را نداشت، پس از به‌آتش‌کشیدن مزارع روستائیان همسر خود را ترک کرده و از روستا می‌رود. اکنون پس از این مدت طولانی و در حالی که نشانه‌های مرگ را لمس کرده به روستا باز می‌گردد تا از مردم و نرگس حلالیت بطلبد. شیخ علی‌محمد روحانی و رحمت گورکن روستا به او خبر می‌دهند که نرگس سال‌هاست در بالاترین نقطه کوه، جایی که کمتر انسانی تاب‌وتوان رفتن به آنجا را دارد، به‌تنهایی زندگی می‌کند. فتحی از آنها می‌خواهد تا او را برای یافتن همسرش و همچنین حلالیت طلبیدن از اهالی روستا کمک کنند. شیخ علی‌محمد تلاش فراوانی می‌کند تا مردم را راضی سازد که از گناه او درگذرند. اما اغلب مردم رضایت خود را منوط به بخشش نرگس می‌کنند. به اصرار فتحی، شیخ علی‌محمد و رحمت همراه با بهیار روستا او را در سفری همراهی می‌کنند تا نرگس را بیابند که ...

جمشید هاشم پور، محسن تنابنده و احمد مهران فر در فیلم سینمایی «استشهادی برای خدا» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی «امیر داسارگر»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم ماجراجویانه، روایتگر داستان سه نوجوان است. محمدمهدی و دوستانش برای مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند. آنها با تلاش خود هواپیمایی بدون سرنشین ساخته‌اند که با کنترل از راه دور هدایت می‌شود. این مسابقه برای آنها بسیار مهم است و هر روز تمرین می‌کنند تا پیروز میدان باشند، اما در یکی از این تمرین‌ها، هواپیمای آنها به منطقه‌ای ناشناخته سقوط می‌کند. منطقه‌ای که عده‌ای با تفنگ‌های شکاری‌شان آن‌جا را قرق کرده‌اند و ادعا می‌کنند یوز‌های ایرانی در آن بخش رفت‌وآمد دارند. اما مشخص می‌شود این افراد در واقع جاسوس‌هایی هستند که قرار است به منطقه مهمی در میان جنگل دسترسی پیدا کنند. منطقه‌ای که ...

هادی حجازی فر، محمد فیلی، بهار نوحیان، متین پاکزاد، متین کرمانی و علیرضا اکبری در فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بازی کرده‌اند.

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انیمیشن سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی ۳۰ سال نزد او بوده قصد می‌کند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند در مسابقه‌ای که برپا می‌شود ۷ نفر انتخاب می‌گردند. پیرمراد می‌گوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی را به سیستان برگرداند پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود در نهایت اصلان و بهرام به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. بهرام ابتدا یاقوت را می‌بیند و اصلان را صدا می‌زند ولی اصلان می‌خواهد بهرام را با چاقو بزند و یاقوت را می‌برد که در چاه افتاده و غریبه‌ای قصد دارد که یاقوت را بدزدد که ...

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فیلم سینمایی جدید «جناب سروان» به کارگردانی «سورش تریوینی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی انیل کاپور، رادیکا مادان و سورابه شوکلا؛ داستان آرجون موریا، یک سروان بازنشسته ارتش هند است که پس از مرگ همسرش با دخترش شیاما زندگی می‌کند. او که سال‌ها در ارتش خدمت کرده، هنوز با خاطرات و روحیه نظامی گذشته‌اش زندگی می‌کند. آرجون در محل زندگی خود با یک شبکه قدرتمند استخراج غیرقانونی شن روبه‌رو می‌شود. رهبر این شبکه، بابلی زنی در زندان و برادر خشن او، پرینس، هستند. آنها با تهدید و خشونت مردم منطقه را تحت فشار قرار می‌دهند. پس از مرگ یک کودک در ارتباط با فعالیت‌های این شبکه، آرجون تصمیم می‌گیرد در برابر این باند مخوف بایستد ولی ...

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**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند، اما ...

ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «شیر» به کارگردانی «سمیح کاپلان‌اوغلو»، پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی باشاک کوکلوکایا، سعادت آکسوی و تولین اوزن؛ درباره یک مادر و پسر شیرفروش در کشور ترکیه است. یوسف شیر‌هایی که مادرش آماده می‌کند را با موتور برای مشتریان می‌برد و از این راه زندگی را می‌گذرانند. او به بیماری صرع مبتلاست و گاه‌گاهی دچار حمله می‌شود. در خلال ارتباط یوسف با مشتریانِ مختلف گوشه‌هایی از زندگی آنها را نیز می‌بینیم. در همین بین مردی پستچی از مادر یوسف خواستگاری می‌کند و یوسف با شنیدن این خبر بسیار ناراحت و پریشان می‌شود. او تصمیم می‌گیرد برای دور شدن از مادرش به خدمت ارتش درآید. در مراحل اول او تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سرمی گذارد، اما به خاطر ابتلا به بیماری صرع اجازه ورود کسب نمی‌کند. با سرخورده شدن در این ماجرا یوسف تصمیم می‌گیرد پستچی را به قتل برساند، اما ...

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فیلم سینمایی «بیگانه تنها» به کارگردانی «مارتین کمبل»، پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کیت لانگ و جکی چان آمده است: کوآن پیرمردی چینی است که با تنها دختر خود در لندن رستورانی کوچک را اداره می‌کند. دختر نوجوان کوآن در انفجار یک مغازه توسط گروهی ایرلندی که خود را آی آؤ‌ای اصیل نامیده‌اند کشته می‌شود. کوآن که تنها عضو خانواده خود را از دست داده برای انتقام راهی بلفاست می‌شود تا از یک وزیر ایرلند شمالی که هنسی نام دارد نام و هویت بمب‌گذاران را بپرسد. او موفق به دیدار با هنسی می‌شود ولی هنسی از افشا نام آنها خودداری کرده و اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

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فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت می‌کند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا این که دختری به نام سحر به خانه آنها می‌آید و می‌گوید که احمد را بار‌ها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...

رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی جدید «تا قهوه‌تون سرد نشده» به کارگردانی «آیوکو تسوکاهار»، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کاسومی آریمورا، موتوکی فوکامی و هارو خواهیم دید: در کافه‌ای کوچک در یکی از شهر‌های ژاپن، صندلی‌ای قرار دارد که افراد با نشستن بر روی آن و سفارش قهوه می‌توانند به گذشته خودشان در همان کافه بازگردند. البته آنها تنها تا سرد شدن قهوه فرصت دارند تا در گذشته بمانند و اگر قهوه آنها سرد شود آن شخص در همان گذشته باقی می‌ماند و تبدیل به روح می‌شود. مادرِ کازو دقیقا به چنین سرنوشتی دچار شده است. کازو وارث این کافه قدیمی و مسئول سرو قهوه برای مشتریان است. با این‌حال زمانی که کازو باردار می‌شود این فرصت به وجود می‌آید تا او بفهمد که چرا مادرش قهوه را پیش از سرد شدن نخورده و در همان حال مانده است. او بار دیگر با مادرش ملاقات می‌کند و ...

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فیلم سینمایی «تخم مرغ» به کارگردانی «سمیح کاپلان‌اغلو»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی نجات ایشلر و سعادت آکسوی خواهیم دید: یوسف، شاعری است که از مرگ مادرش، زهرا، باخبر می‌شود، پس از سال‌ها به زادگاهش، شهر تیره بازمی‌گردد؛ شهری که مدت‌ها به آن سفر نکرده بود. در خانه مادرش، دختر جوانی به نام آیلا، دخترخاله‌اش، در انتظار اوست. یوسف از وجود آیلا که پنج سال با مادرش زندگی کرده، بی‌خبر بوده است. آیلا به یوسف می‌گوید که مادرش، زهرا، پیش از مرگ عهد کرده بود پس از درگذشتش گوسفندی را برای قربانی نذر کند و از یوسف می‌خواهد که به وصیت مادر عمل کند. یوسف به‌تدریج در خاطرات خانه غرق می‌شود و با حال‌وهوای شهر، ساکنان آن و فضا‌هایی که گویی ارواح گذشته در آن حضور دارند، همراه می‌شود. یوسف و آیلا برای برگزاری مراسم قربانی مذهبی، به سوی آرامگاه یکی از اولیای دین که چند ساعت با آنجا فاصله دارد، حرکت می‌کنند. اما وقتی به محل می‌رسند ...

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فیلم سینمایی «مرا به خانه برگردان» به کارگردانی «سیونگ وو کیم»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بک جو هی، جین هی باک و جونگ آئری؛ درباره مادر دلسوزی به نام جونگ یئون است که شش سال پس از مفقودی پسرش همچنان امید خود را از دست نداده است؛ حتی پس از آن که تصادف تکان‌دهنده شوهرش نیز به غم و اندوه او افزود. وی با این‌که در سوگ است و در یاس و ناامیدی از دست‌رفته‌هایش غرق شده، اما همچنان تسلیم نشده است؛ و درست زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز بیهوده است، مادر از وجود پسری در منطقه‌ای خارج از شهر و بین مردمان ماهی‌گیر باخبر می‌شود که ظاهرا به پسر گم‌شده او شباهت دارد، اما ...

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فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره پیرزنی است به نام ننه عقیق که سال هاست که پسرش بهروز مفقودالاثر است و حالا که می‌خواهند جسدش را بیاورند به جنوب بازگشته است. او به خانه زهره و همسرش مسعود رفته است. زهره نامزد بهروز بوده که پس از اینکه بهروز مفقود شده با مسعود ازدواج کرده و یک دختر به نام تارا دارند. مسعود به دنبال یک عکس از بهروز است که روی سنگ قبرش حک نمایند ولی بهروز هیچ عکسی ندارد. ننه عقیق و تارا به هر کجا که فکر می‌کنند عکسی از بهروز موجود باشد مثل مدرسه اش و یا یک رزمنده که از بچه‌های جبهه عکس می‌گرفته سر می‌زنند ولی ...

رابعه مدنی، علی دهکردی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی و میثم راشدی در فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «بن و جودی» به کارگردانی «آنگا دویماس ساسونگکو»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چیکو جریکو، ریو دیوانتو و هانا مالاسان خواهیم دید: بن و جودی دو دوست صمیمی هستند که در روستا‌های اندونزی زندگی می‌کنند. عده‌ای قاچاقچی چوب که به یک شرکت وابسته هستند می‌خواهند مردم را از خانه هایشان بیرون کنند ولی مردم راضی نیستند. بن به همراه آقای مین جز انجمن کشاورزان هستند. بن توسط قاچاقچیان ربوده می‌شود و جودی به دنبال اوست که آقای مین او را راهنمایی می‌کند. ولی جودی هم ربوده شده و با عده‌ای در اردوگاهی در جنگل که بن هم آنجاست زندانی می‌شود. مردی به نام حمید آنها را راهنمایی می‌کند که فرار کنند و خودشان را به دهکده آنها برسانند. بن و جودی به دهکده می‌رسند و با دختران حمید و چند نفر از روستائیان برای نجات افراد اردوگاه برمی گردند و ...

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: عده‌ای از بسیجیان تخریب چی بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می‌رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می‌مانند تا کار را یک سره کنند. از طرفی حضور نیرو‌ها و تجمع آن‌ها در یک نقطه باعث بیماری و فشار روانی بسیاری می‌شود. در این میان دو تن از تخریب چی‌ها به خاک دشمن نفوذ می‌کنند و ...

فرزین اژدری، پیمان شریعتی، غلامرضا علی اکبری، محمدرضا ایرانمنش، شهرام پوراسد و رضا قومی در فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «کهکشان شگفت انگیز: اردوگاه فضایی» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره جت پسری فضایی است که شغل پدر و مادرش سرکشی به کهکشان‌های مختلف و نویسندگی درباره آنهاست. آنها در زمین ساکن شده‌اند و تنها سه تن از دوستان جت هویت واقعی آنها را می‌دانند. پسری به نام میچل که علاقه زیادی به کار‌های کارآگاهی دارد و معتقد است فضایی‌ها وجود دارند به جت مشکوک شده و به دنبال شواهدی برای اثبات فضایی بودن او می‌گردد. یک روز که جت سه دوستش را برای گردش به فضا می‌برد، برنامه مورد علاقه اش یعنی گالاکسو را می‌بینند. گالاکسو قهرمانی فضایی است که با چالش‌های هیجان انگیز مختلفی که به نمایش می‌گذارد، بین نوجوانان سیاره‌های مختلف محبوبیت زیادی دارد. جت بعد از دیدن نمایش او، به همراه حیوان خانگی اش سان اسپارک به بیرون سفینه رفته و یک نمایشی شبیه به گالاکسو را به اجرا می‌گذارد، اما در این میان دم سان اسپارک به غبار یک کهکشان برخورد کرده و کمی می‌سوزد. اما صبح، جت متوجه می‌شود که قد سان اسپارک کوچک شده او با کمک هوش مصنوعی می‌فهمد که بر اثر برخورد دم سان اسپارک به گرد کهکشانی این مشکل به وجود آمده و در صورت عدم درمان اسپارک به قدری کوچک می‌شود تا ناپدید گردد و درمان این بیماری نیز در یک سیاره بسیار دور است که در مسیر آن سیاهچاله و خطرات زیادی وجود دارد. جت که پدر و مادرش به ماموریت رفته‌اند و گمان می‌کند تنهایی کارکردن یک امتیاز به شمار می‌آید بدون اطلاع به دوستانش تصمیم می‌گیرد، تنهایی به آن سیاره برود، اما ...

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انیمیشن سینمایی «بامبی ۲» به کارگردانی «برایان پیمنتال»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

داستان از این قرار است که بامبی بعد از این که مادرش توسط شکارچیان کشته شد متوجه می‌شود شاهزاده است و پسر رهبر گله‌ی گوزن‌هاست. رهبر گله تا بهار مجبور است از او مراقبت کند و بعد او را به گوزن دیگری بسپارد. یک روز بامبی در خواب مادرش را می‌بیند. او که نمی‌داند صدای مادرش فریب شکارچیان است به سمت صدا می‌رود و سگ‌های شکاری به او حمله می‌کنند. در این زمان پدرش او را نجات می‌دهد، اما او را دیگر با خودش جایی نمی‌برد. بامبی که از این موضوع ناراحت می‌شود با کمک دوستانش تصمیم می‌گیرد شجاعتش را به پدرش نشان دهد، اما موفق نمی‌شود تا زمانی‌که برونو را می‌بیند. برونو بچه گوزن خودخواهی است که به بامبی از سر حسادت توهین می‌کند، بامبی با او درگیر می‌شود و شجاعانه با او برخورد می‌کند. پدر او را تحسین می‌کند. بعد از آن بامبی تمام تلاش خود را می‌کند برای این که توانایی‌های خود را بیشتر کند و با پدرش همراه باشد. پدر بامبی به او درس‌های زیادی می‌دهد و بامبی تلاش می‌کند تا مثل پدرش شجاع باشد، اما ...

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**** شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «مادر بزرگ دوست داشتنی من» به کارگردانی «تاج»، پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی نیرمال ریشی، سوخویندر چاهال و بالجیندر کائور درباره پسر نوجوانی به نام فاتح است که آرزوی برنده شدن در مسابقات دو و میدانی مدرسه را دارد. او با مادربزرگ مهربانش که همراه آنها در یک منزل زندگی می‌کند ارتباط عاطفی فوق العاده‌ای دارد. مادربزرگ نیز که شخصیت متدین و با خدایی دارد نوه اش را به سمت حسنات اخلاقی نصیحت و او را راهنمایی می‌کند تا این که مادربزرگ، فاتح در اثر بیماری فوت می‌کند و همین اندوه باعث می‌شود از مسابقه و ورزش دست بکشد. اما راهنمایی پدر و مادر فاتح توسط معلمش باعث می‌شود او بر این فراق و تنهایی و ناراحتی غلبه کند و ...

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فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» به کارگردانی «محمد کریمی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم داستان دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در گذشته رفاقت نزدیکی داشته‌اند، به دلایل مالی دچار اختلاف می‌شوند. اهالی محله که اهل زورخانه و مرام پهلوانی هستند برای آشتی دادن آنها تلاش می‌کنند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی این دو دوست قدیمی را برای همیشه تغییر می‌دهد. پسر خلافکار یکی از آنها که علت فوت پدرش را بی معرفتی رفیق پدرش می‌داند قصد دارد جلوی برپایی نذر سالانه آنها را بگیرد، اما جمعی از نوجوانان محل بالاخره نذر را به جا می‌آورند و ...

جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری آل آقا، حمید کریمی، ابوالفضل بیات، احمدرضا جعفری، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، جواد زیتونی، سیدرضا حسینی و عباس بابایی در فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم تلویزیونی «چشمان آبی زهرا» به کارگردانی «علی درخشی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰:۱۵ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم از این قرار است که: یکی از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی که فرزندی با ناهنجاری‌های ظاهری و ژنتیکی بسیار دارد؛ برای جابه‌جایی اعضای بدن فرزندش تلاش می‌کند. او گروهی را مأمور کرده تا به بهانه شیوع نوعی بیماری چشمی و معاینه کودکانِ اردوگاه‌های فلسطینیان، فرد مناسبی را یافته و چشمانش را به فرزند او پیوند بزنند. آنها زهرا را به بهانه درمان با خود می‌برند تا با بی فروغ کردن چشم‌های زیبای او ...

جهانبخش سلطانی، حسین معلومی، جمشید جهانزاده، سومیتا حسام، علیرضا نجف زاده و آتوسا رجبی در فیلم تلویزیونی «چشمان آبی زهرا» هنرنمایی کرده‌اند.

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**** شبکه فراتر (۴ k)

فیلم سینمایی «آوای وحش» به کارگردانی «کریس سندرز»، پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمرسی، دن استیونز و کارن گیلان؛ درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری می‌کند، تا این که یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقه‌ای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا می‌کند تا وارد ماجرا‌هایی هیجان انگیز شود و ...

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فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند، اما ...

ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.