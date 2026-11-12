روایت بارزانی از دیدار با پزشکیان

جوان آنلاین: «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، که در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقلیم کُردستان به ترکیه سفر کرده است، روایت خود را از دیدار با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود، در اختیار مخاطبان قرار داد.

بارزانی که به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در نشست آنتالیا حضور دارد، امروز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه جاری (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶) در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP ۳۱ در شهر آنتالیا با پزشکیان هیأت همراه دیدار کرد.

رئیس اقلیم کُردستان عراق، بعد از این دیدار، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی را به رشته تحریر درآورده که متن آن بدین شرح است: امروز صبح، در آنتالیا جلسه‌ای مؤثر و نتیجه‌بخش با جنابِ رئیس «مسعود پزشکیان» انجام دادم. درباره وضعیت روابط دوجانبه میان اقلیم کُردستان و عراق با ایران، تبادل‌نظر کردیم.

در ادامه پیام آقای بارزانی آمده است: برای مقابله با چالش‌ها، بر اهمیتِ ادامه هماهنگی و تلاش‌های مشترک تأکید کردیم و مصمم بودیم که گفت‌و‌گو، تفاهم مشترک و همکاری، بهترین راهکار برای برقرای صلح و ثبات مداوم خواهد بود.