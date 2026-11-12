کد خبر: 1390116
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نمایش توان پهپادی نظامیان افغان در حضور مقام‌های خارجی

3 نیرو‌های افغان در مراسمی با حضور مقام‌های شماری از نمایندگان کشور‌های منطقه توان پهپادی خود را به نمایش گذاشتند.

جوان آنلاین: هزار نیروی کماندوی وزارت دفاع هیئت حاکمه افغانستان پس از گذراندن یک دوره شش ماهه آموزشی، در مراسمی با حضور مقام‌های ارشد این حکومت و شماری از نمایندگان کشور‌های خارجی توان پهپادی نیرو‌های افغان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش تسنیم، این مراسم با حضور «محمد یعقوب مجاهد»، وزیر دفاع، «سراج‌الدین حقانی»، وزیر کشور، شماری از اعضای کابینه، سفیران، وابستگان نظامی سفارتخانه‌های خارجی و نمایندگان دیپلمات‌های خارجی برگزار شد.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که استفاده از پهپاد توسط نظامیان افغان طی سال‌های اخیر گسترش یافته و پهپاد‌های مورد استفاده این نیروها، علاوه بر کاربرد‌های شناسایی و نظارتی، در برخی موارد برای حمل مواد انفجاری و حملات یک‌طرفه علیه مواضعی در پاکستان به کار گرفته شده‌اند.

نشریه «دیپلمات» اخیراً در گزارشی توسعه استفاده طالبان از پهپاد را بخشی از تغییر رویکرد نظامی کابل دانسته و افزوده بود اتکای نیرو‌های افغان به پهپاد‌های تجاری، نمونه‌های مونتاژ یا اصلاح شده در داخل افغانستان است.

ملا یعقوب در این مراسم گفت نیرو‌های افغان از جان، مال و خاک افغانستان دفاع خواهند کرد. وی همچنین تأکید کرد اکنون در افغانستان یک نظام واحد و مرکزی برقرار است و به هیچ گروهی اجازه بر هم زدن امنیت این کشور داده نمی‌شود.

حقانی نیز با تأکید بر استقلال ارتش هیئت حاکمه افغانستان گفت نیرو‌های نظامی افغان تهدیدی برای هیچ کشوری نیستند و وظیفه‌شان دفاع از خاک افغانستان است.

برچسب ها: افغانستان ، توان پهپادی ، پاکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ما و کنگره دموکرات

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

امریکا از جنگ جا زد!

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

موشک‌ها تا هرجا

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

بانوی برگزیده دانش

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

شکار دو پهپاد جدید شناسایی آمریکا در آسمان جزیره قشم

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

ترازنامه قلعه‌ای

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

بمب ساعتی در خزانه‌داری امریکا

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار