جوان آنلاین: هزار نیروی کماندوی وزارت دفاع هیئت حاکمه افغانستان پس از گذراندن یک دوره شش ماهه آموزشی، در مراسمی با حضور مقام‌های ارشد این حکومت و شماری از نمایندگان کشور‌های خارجی توان پهپادی نیرو‌های افغان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش تسنیم، این مراسم با حضور «محمد یعقوب مجاهد»، وزیر دفاع، «سراج‌الدین حقانی»، وزیر کشور، شماری از اعضای کابینه، سفیران، وابستگان نظامی سفارتخانه‌های خارجی و نمایندگان دیپلمات‌های خارجی برگزار شد.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که استفاده از پهپاد توسط نظامیان افغان طی سال‌های اخیر گسترش یافته و پهپاد‌های مورد استفاده این نیروها، علاوه بر کاربرد‌های شناسایی و نظارتی، در برخی موارد برای حمل مواد انفجاری و حملات یک‌طرفه علیه مواضعی در پاکستان به کار گرفته شده‌اند.

نشریه «دیپلمات» اخیراً در گزارشی توسعه استفاده طالبان از پهپاد را بخشی از تغییر رویکرد نظامی کابل دانسته و افزوده بود اتکای نیرو‌های افغان به پهپاد‌های تجاری، نمونه‌های مونتاژ یا اصلاح شده در داخل افغانستان است.

ملا یعقوب در این مراسم گفت نیرو‌های افغان از جان، مال و خاک افغانستان دفاع خواهند کرد. وی همچنین تأکید کرد اکنون در افغانستان یک نظام واحد و مرکزی برقرار است و به هیچ گروهی اجازه بر هم زدن امنیت این کشور داده نمی‌شود.

حقانی نیز با تأکید بر استقلال ارتش هیئت حاکمه افغانستان گفت نیرو‌های نظامی افغان تهدیدی برای هیچ کشوری نیستند و وظیفه‌شان دفاع از خاک افغانستان است.