کد خبر: 1390115
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: تلاش‌های آمریکا برای مسدود کردن مرز‌های زمینی ایران ناکام ماند

3 روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به تلاش‌های چند هفته‌ای دولت آمریکا برای مسدود کردن مرز‌های زمینی ایران، نوشت: با مخالفت کشور‌های همسایه ایران، این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است.

جوان آنلاین: در گزارش نیویورک تایمز آمده است: ایالات متحده به عنوان بخشی از کارزار فشار اقتصادی خود، به دنبال قطع مسیر‌های تجاری زمینی ایران است، اما کشور‌های همسایه ایران از جمله عراق، ترکیه و پاکستان در برابر خواسته‌های واشنگتن مقاومت می‌کنند.

به گزا رش ایرنا، نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود به نقل از سه مقام عراقی و یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات نوشت که مقام‌های آمریکایی هفته‌ها بدون موفقیت همسایگان ایران را برای بستن گذرگاه‌های مرزی تحت فشار قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، کشور‌های همسایه ایران به ویژه ترکیه، عراق و پاکستان نسبت به سیاست‌های ایالات متحده به‌شدت بدبین و ناراضی هستند چرا که معتقدند این سیاست‌ها می‌تواند به همان اندازه‌ای که به تهران آسیب می‌زند، به خود آنها نیز لطمه وارد کند.

به گزارش ایرنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر به گزارش‌ها درباره تشکیل کارگروهی موسوم به «دروازه آهنین» از سوی آمریکا برای محدود کردن انتقال کالا‌های مشمول تحریم و برخی جریان‌های مالی از مسیر مرز‌های زمینی ایران و دریای خزر واکنش نشان داد.

بقائی درباره واکنش تهران به اجرای احتمالی این طرح گفت: اصل این ایده موسوم به «دروازه آهنین» از سوی آن دسته از نظامیان آمریکایی مطرح شده است که تلاش می‌کنند به‌نحوی شکست خود را جبران کنند؛ به‌ویژه در شرایط پس از انتخابات که باید به دلیل سوءمحاسبه، راهبری بسیار پرتبعات و هدایت آمریکا به این جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه پاسخگو باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: البته شخص فرمانده سنتکام ظاهراً به‌زودی شغل خود را تغییر می‌دهد. بعد از افتخارآفرینی‌هایی که برای کشورش در میناب، لامرد و سیریک انجام داد، به سراغ تولید پادکست رفته تا اپیزود جدید لاک‌پشت‌های نینجا را از فلوریدا تهیه کند! یک گروه ۲۰ نفره می‌خواهند چنین اقداماتی را انجام دهند. ما می‌دانیم اقدامات قبلی آنها چه بوده است. بدون تردید، اقدامات جدیدشان نیز سرنوشتی جز اقدامات قبلی که به شکست منجر شد، نخواهد داشت.

برچسب ها: آمریکا ، مرزهای زمینی ، ایران
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