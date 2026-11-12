کد خبر: 1390113
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به درخواست مخالفان برای توقف عملیات نظامی در دوره انتقالی

3 «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در واکنش به درخواست مخالفان برای توقف عملیات نظامی در دوره انتقالی گفت که کابینه کنونی اسرائیل برای ادامه عملیات‌های نظامی در کشور‌های دیگر نیازی به موافقت مخالفان (اپوزیسیون) یا هیچ‌گونه مرجع و نهاد دیگری در سرزمین‌های اشغالی ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الحدث، کاتس در واکنش به اظهارات «گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار که از سوی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی شده است گفت: ما برای تداوم عملیات در غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری نیازی به کسب موافقت اپوزیسیون یا هیچ نهاد قانونی نداریم.

به گزارش ایرناف این اظهارات کاتس به دنبال آن صورت می‌گیرد که آیزنکوت در پیامی به بنیامین نتانیاهو از او خواست در مسائل امنیتی در دوره انتقالی، خویشتنداری و از اقدامات قابل تعویق، خودداری کند.

پایگاه خبری «واللا» گزارش داد آیزنکوت در این هشدار به نتانیاهو گفته است: به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی در شرایطی که تهدید مستقیم و فوری و غیرقابل تعویقی وجود ندارد، ممکن است پیامد‌های فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد.

براساس گزارش این پایگاه خبری، آیزنکوت از نتانیاهو خواست «اقداماتی را که می‌توان تا زمان ادای سوگند کابینه جدید به تعویق انداخت، انجام ندهد».

در همین پیوند، روزنامه معاریو گزارش داد در نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نگرانی‌هایی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو در حال به تعویق انداختن انتصاب آویگدور لیبرمن به ریاست کمیته امور خارجه و امنیت کنست است و ممکن است در این فاصله دست به یک اقدام نظامی بزند.

«دافنا لیئل»، خبرنگار سیاسی رژیم صهیونیستی، نیز گزارش داد اردوگاه نتانیاهو انتصاب لیبرمن به ریاست کمیته امور خارجه و امنیت را به تعویق انداخته است.

بر اساس این گزارش، با وجود موافقت کمیته ساماندهی کنست با انتصاب لیبرمن، این تصمیم به تأیید خود کمیته امور خارجه و امنیت نیز نیاز دارد.

اردوگاه نتانیاهو از تشکیل جلسه این کمیته تا روز دوشنبه خودداری کرده است و در نتیجه، لیبرمن تا آن زمان نمی‌تواند فعالیت خود را در این سمت آغاز کند یا به اطلاعات حساس امنیتی دسترسی داشته باشد.

برچسب ها: وزیر جنگ اسرائیل ، اسحاق هرتزوگ ، غزه
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