فرمانده کل ارتش گفت: هر متجاوزی که بار دیگر به کشورمان تعرض کند، با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.

جوان آنلاین: سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه پهپاد‌های ساقط شده توسط نیروی پدافند هوایی ارتش در جنگ رمضان بازدید کرد.

به گزارش تسنیم، سرلشکر حاتمی در جریان این بازدید گفت: انواع پهپاد‌های بزرگ، موشک‌ها و تجهیزات مورد استفاده دشمن که با آتش سامانه‌های پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته، در این مکان به نمایش گذاشته شده‌اند و بخشی از موفقیت‌های رزمندگان نیروی پدافند هوایی را به تصویر می‌کشد.

وی افزود: دشمن، برخلاف تصویری که با جنگ روانی و شناختی از قدرت و شکست‌ناپذیری خود ارائه می‌دهد، آسیب‌پذیر است و تجهیزات و امکانات نظامی آن در میدان نبرد قابل هدف قرار گرفتن هستند.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: نیروی پدافند هوایی ارتش آمادگی‌های جدیدی کسب کرده و هر متجاوزی که بار دیگر به کشورمان تعرض کند، با آسیب‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.