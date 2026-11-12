روزنامه وال استریت ژورنال بار دیگر از تلاش‌های معاون ترامپ برای یافتن راهی برای خارج کردن کشورش از جنگ علیه ایران و مذاکرات مستقیم با یکی از مقامات ارشد ایران خبر داد، این در حالی است که ایران همچنان بر شروط خود برای هرگونه کاهش تنش و باز شدن تنگه هرمز تاکید دارد.

جوان آنلاین: وال استریت ژورنال به نقل از برخی مقامات آگاه آمریکایی و مستقر در غرب آسیا نوشت: «جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده به عنوان مذاکره‌کننده اصلی این کشور در تلاش برای خروج از جنگ ایران ظاهر شده و از طرفی هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مایل است که معاونش مذاکرات با ایران را از سر بگیرد.»

به گزارش ایسنا، این مقامات آگاه در گفت‌وگویی با وال استریت ژورنال ادعا کردند که بحث‌ها در مورد دیدار احتمالی بین ونس و مقامات ایرانی «همچنان در مراحل اولیه» است.

این رسانه آمریکایی مدعی شد: «در صورت برگزاری مذاکرات مستقیم، دوحه، پایتخت قطر به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی برای این دیدار در نظر گرفته شده است.»

منابع آگاه مذکور همچنین گفتند که ونس در نامه‌ای که در ماه اکتبر به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرده، درخواست این دیدار را مطرح کرده است؛ گزارشی که پیش از این توسط وال استریت ژورنال گزارش شده بود.

سرلشکر محسن رضایی در آن زمان با بیان اینکه لحن نامه ونس متفاوت است، خاطرنشان کرد: «تا هفت شرط ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نمی‌شود.»

او همچنین شب گذشته در گفت‌و‌گو با شبکه خبری المیادین ضمن ترسیم موضع جمهوری اسلامی ایران، ادعا‌های مقام‌های آمریکایی درباره ادامه مذاکرات با ایران و برگزاری نشست در قطر را «دروغ» خواند و گفت که انتشار این ادعا‌ها با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت صورت می‌گیرد.