توصیه آیزنکوت به نتانیاهو: در دوره انتقالی اقدامات امنیتی غیرضروری انجام نده

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار که مامور تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی شده است، در پیامی به بنیامین نتانیاهو از او خواست در مسائل امنیتی طی دوره انتقالی خویشتنداری کرده و از اقداماتی که امکان به تعویق انداختن آنها وجود دارد، خودداری کند.

به گزارش ایسنا، پایگاه عبری «واللا» گزارش داد آیزنکوت به نتانیاهو هشدار داده است: «به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی در شرایطی که تهدید مستقیم و فوری و غیرقابل تعویقی وجود ندارد، ممکن است پیامد‌های فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد.»

وی از نتانیاهو خواست اقداماتی را که می‌توان تا زمان ادای سوگند دولت جدید به تعویق انداخت، انجام ندهد.

این هشدار آیزنکوت در پی گزارش‌هایی درباره تلاش نتانیاهو برای ورود به مقابله نظامی مجدد با تهران مطرح شده است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه از تجدید اختلاف‌نظر میان نتانیاهو و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتشاین رژیم، «درباره احتمال انجام اقدام نظامی علیه ایران» خبر داد.

این شبکه عبری افزود اختلاف‌نظر‌هایی در روز‌های اخیر پشت در‌های بسته میان مقام‌های ارشد فرماندهی رژیم صهیونیستی درباره گزینه‌های موجود در ارتباط با ایران آشکار شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که ابهام درباره ماهیت دولتی که قرار است تشکیل شود، مدت زمان باقی‌ماندن دولت انتقالی در قدرت و هویت نخست‌وزیر آینده همچنان ادامه دارد.

این شبکه عبری توضیح داد: «زامیر معتقد است اقداماتی که نتانیاهو در پی اتخاذ آنهاست، فاقد دوراندیشی است و ممکن است در شرایطی که احتیاط را ضروری می‌سازد، به رویارویی با ایران منجر شود؛ به‌ویژه آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شریک اصلی اسرائیل، هیچ تمایلی برای ورود به درگیری دیگری از خود نشان نمی‌دهد.»

پیش از این نیز ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نسبت به احتمال اقدام نتانیاهو برای حمله به ایران با هدف جلوگیری از تشکیل دولتی جایگزین دولت خود هشدار داده بود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه گذشته جنگی را علیه ایران آغاز کردند که پیش از دستیابی به توافق آتش‌بس در آوریل به پایان مرحله درگیری نظامی رسید؛ با این حال، توافق صلح نهایی حاصل نشده و تنش‌ها و نگرانی‌ها درباره ازسرگیری رویارویی همچنان ادامه دارد.

آیزنکوت روز چهارشنبه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رژیم صهیونیستی «در شرایط امنیتی پیچیده و مستعد انفجار» قرار دارد.

آیزنکوت بخشی از نامه خود به نتانیاهو را نیز منتشر کرد که در آن آمده است: «از شما می‌خواهم در این دوره حساس، مسئولیت ملی را سرلوحه کار خود قرار دهید و در برابر اقدامات خطرناکی که می‌توانند تا زمان آغاز به کار دولت جدید برخوردار از اعتماد کنست به تعویق بیفتند، خویشتنداری و احتیاط نشان دهید.»

وی در ادامه خطاب به نتانیاهو تأکید کرد: «اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی و روند تصمیم‌گیری را تضعیف نکنید.»

آیزنکوت افزود: «به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی بدون وجود تهدیدی مستقیم و فوری که امکان به تعویق انداختن آن وجود نداشته باشد، ممکن است پیامد‌های ویرانگری برای اسرائیل و اعتماد به نهاد‌های حاکمیتی به دنبال داشته باشد.»

وی در پایان گفت: «سران دستگاه‌های امنیتی را در برابر یک منازعه دشوار قانون اساسی قرار ندهید و آنها را در شرایطی از تردید درباره آنچه از آنان انتظار می‌رود و اینکه چه اقدامی درست است و باید انجام دهند، رها نکنید.»

نتانیاهو روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در کنست جدید، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد. وی مدعی شد: «تهران از هدف نابودی اسرائیل دست نمی‌کشد و برای احیای تهدید هسته‌ای تلاش می‌کند.»

آیزنکوت در واکنش به این اظهارات، سخنرانی نتانیاهو را «شرم‌آور و مملو از توهمات» توصیف کرد و هشدار داد که ادامه حضور وی در قدرت، امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

وی رایزنی‌های خود برای تشکیل دولت جدید را با مهلت اولیه ۲۸ روزه که قابلیت تمدید به مدت ۱۴ روز دیگر را دارد، ادامه می‌دهد. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه رسماً مأموریت تشکیل دولت را به وی واگذار کرد.

علاوه‌بر نگرانی‌ها درباره تحرکات امنیتی نتانیاهو، تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید با موانعی ناشی از اختلاف‌نظر احزاب درباره مشارکت احزاب یهودی «حریدیم» به‌ویژه مطالبات این احزاب برای معافیت از خدمت سربازی روبه‌رو است.

همچنین برخی از سران اردوگاه مخالف نتانیاهو با تشکیل دولتی که احزاب عربی در آن حضور داشته باشند یا از حمایت نمایندگان این احزاب در خارج از ائتلاف برخوردار شود، مخالفت می‌کنند.

احزاب مخالف نتانیاهو در انتخابات کنست که ۲۷ اکتبر گذشته برگزار شد، ۶۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی را به دست آوردند، در حالیکه اردوگاه حامی وی ۵۳ کرسی کسب کرد.

نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ در داخل اراضی اشغالی با محاکمه قضایی روبه‌روست؛ اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت در سه پرونده فساد است؛ اتهاماتی که او آنها را رد می‌کند.

همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.