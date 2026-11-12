روسیه به کی یف و اوکراین به مسکو حمله کرد

روسیه و اوکراین یک روز پس از پایان مذاکرات صلح در ابوظبی و در آستانه سفر فرستادگان آمریکا به مسکو، بامداد پنجشنبه حملاتی را علیه پایتخت‌های یکدیگر انجام دادند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، در ساعات اولیه پنجشنبه صدای انفجار‌هایی در کی‌یف پایتخت اوکراین شنیده شد. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

سرگئی سوبیانین شهردار مسکو نیز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که روسیه پنج پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرد.

مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین در جریان دو روز مذاکرات صلح در ابوظبی که روز چهارشنبه به پایان رسید، با تبادل زندانیان موافقت کردند، اما میانجیگران آمریکایی گفتند که اختلافات در مورد موضوعات اصلی، از جمله مسائل ارضی، همچنان پابرجاست.

این در حالی است که قرار است امروز جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان آمریکا برای مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو کند.

انتظار می‌رود که در این ملاقات موضوع پیوستن اروپایی‌ها به مذاکرات صلح اوکراین مطرح شود. کوشنر گفته است که اروپایی‌ها نیز باید در میز مذاکره حضور داشته باشند.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی سپس قصد دارند برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که قرار است در نشست رهبران اروپایی در ایرلند شرکت کند، به آن کشور سفر کنند.