وزیران خارجه گروه هفت (G ۷) اعلام کردند که اقدامات چین در آب‌های شرق تایوان، ثبات منطقه‌ای و آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، وزیران خارجه گروه هفت بامداد پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک که پس از نشستی خود در پاریس منتشر کردند، گفتند که فعالیت‌های چین در آب‌های شرق تایوان هر روز جسورانه‌تر می‌شود و این اقدامات «ثبات منطقه‌ای، آزادی کشتیرانی و ایمنی حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.»

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: ما بار دیگر بر مخالفت خود با هرگونه تلاش یک‌جانبه برای تغییر وضعیت موجود، به‌ویژه از طریق توسل به زور، اجبار یا تهدید به آن تاکید می‌کنیم.

دفتر ریاست جمهوری تایوان از بیانیه گروه هفت استقبال و اظهار کرد که صلح و ثبات در تنگه تایوان و منطقه هند و اقیانوس آرام، مسائلی بنیادین و حیاتی برای امنیت و رفاه جهانی هستند.

کارن کو سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تایپه به تلاش برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود و همکاری نزدیک با شرکای بین‌المللی همسو، از جمله کشور‌های عضو گروه هفت، ادامه خواهد داد.

چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، از ماه ژوئن فعالیت‌های خود را در سواحل شرقی این جزیره، از جمله با گشت‌زنی‌های منظم گارد ساحلی، افزایش داده است.

مقامات تایوان که ادعا‌های حاکمیتی پکن را رد می‌کنند، معتقدند که چین با استفاده از ترکیبی از دارایی‌های نظامی، شبه‌نظامی و غیرنظامی، در حال تمرین برای ایجاد یک محاصره دریایی احتمالی است.

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کشور‌های گروه هفت هستند.