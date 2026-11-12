وزیر تجارت خارجی و توسعه صادرات الجزایر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه و راهکار‌های تقویت آن را بررسی کرد.

جوان آنلاین: کمال رزّیق، وزیر تجارت خارجی و توسعه صادرات الجزایر، روز چهارشنبه در الجزیره، پایتخت این کشور، با ناصر کنعانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه وزارت تجارت خارجی و توسعه صادرات الجزایر، در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و راه‌های تقویت آن تبادل نظر کردند.

توسعه مشارکت دوجانبه و گسترش زمینه‌های مبادلات تجاری در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور از دیگر محور‌های این دیدار بود.

همچنین دو طرف موضوع فعال‌سازی شورای مشترک بازرگانی ایران و الجزایر را بررسی کردند؛ شورایی که به‌عنوان سازوکاری برای تقویت ارتباط و هماهنگی میان فعالان اقتصادی دو کشور، افزایش مبادلات تجاری و شناسایی فرصت‌های جدید همکاری مورد توجه قرار دارد.