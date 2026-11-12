حمله پهپادی به پایتخت عربستان

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، ترکی المالکی با اعلام این خبر، در بیانیه‌ای کوتاه مدعی شد که سامانه‌های پدافندی عربستان یک فروند پهپاد را در آسمان ریاض، رهگیری و منهدم کردند.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن، فرودگاه بین المللی ملک خالد در پایتخت عربستان را با سه موشک کروز هدف قرار دادند.

وی افزود: این عملیات موفقیت آمیز بود و به اهداف خود دست یافت.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور کرد و آمریکا نیز در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست، اما بعد‌ها ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان (۲۲ تیرماه) اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ نیرو‌های مسلح این کشور روبه رو شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان موفق شدند به پیروزی‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی المخا و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.