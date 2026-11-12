۶ شهید و بیش از ۲۰ زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر

درپی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در غرب خان‌یونس در جنوب نوار غزه، ۶ فلسطینی از جمله یک کودک و یک پزشک به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: از خبرگزاری شهاب، محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که نیرو‌های امدادی در استان خان‌یونس توانسته‌اند پیکر ۶ شهید را از محل حمله خارج و بیش از ۲۰ مجروح را منتقل کنند.

مدیر مجتمع پزشکی ناصر نیز اعلام کرد که این حمله به صورت عمودی یکی از ساختمان‌های این مجتمع را هدف قرار داده و خسارت گسترده‌ای به بخش‌های مراقبت‌های ویژه و جراحی مردان و زنان وارد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، طبقه دوم ساختمان «الیاسین» و بخش جراحی این مجتمع هدف حمله قرار گرفته است.

در میان شهدای این حمله، «دکتر رزق احمد ابراهیم ابو شعیره» ۵۲ ساله و «جهاد نعیم محمد ابو تیلخ» کودک ۱۳ ساله نیز حضور دارند.

اسامی دیگر شهدا عبارتند از خالد سلیمان ابراهیم ابو عنزه ۵۳ ساله، مراد توفیق محمود ابو ظریفه ۴۵ ساله، سیف غازی مسلم ابو حطب ۲۸ ساله و محمد نافذ موسی ابو عواد ۲۷ ساله.