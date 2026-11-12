انتشار فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر

فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر که در این دوره به دبیری علیرضا تابش برگزار می‌شود، منتشر شد.

جوان آنلاین: فرصت ثبت‌نام فیلم‌ها در بخش‌های «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» چهل و پنجمین جشنواره ملی فجر از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ آبان آغاز و تا چهارشنبه ۴ آذر ادامه خواهد داشت.

فراخوان چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر که ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و سایر شهر‌های میزبان برگزار می‌شود به شرح ذیل است:

«سینما در این سرزمین آیینه زندگی مردم و نگاهبان حافظه جمعی آنان است و امروز که ملت شریف ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر استقامتی سرافرازانه از خود نشان داده‌اند، سینمای ایران امانت‌دار روایت این ایستادگی و امید است.

چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر با استعانت از پروردگار یکتا و همزمان با چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۵ در تهران و شهر‌های میزبان برگزار می‌شود و قدردان آثاری است که سینمای انسانی، اخلاقی و امیدآفرین ایران را با تکیه بر ارزش‌های اعتقادی و هویتی ملت ایران نمایندگی می‌کنند.

جشنواره ملی فیلم فجر حاصل یک سال کوشش خانواده بزرگ سینمای ایران است و بدون حضور آنان معنایی ندارد، از این رو دبیرخانه جشنواره با بهره‌گیری از تجربه دوره‌های پیشین و در همفکری و همدلی با خانواده شریف سینما، از آنان دعوت می‌کند آثار خود را در این دوره، عرضه و جشنواره را با حضور خود گرم‌تر و پرفروغ‌تر کنند.

بخش‌ها و مقررات این دوره به شرح زیر است:

بخش‌ها و جوایز

الف) نکوداشت

جشنواره در این دوره از نام‌آوران سینمای ایران، به پاس دستاورد‌های فرهنگی، هنری و حرفه‌ای‌شان تجلیل می‌کند.

ب) سینمای ایران (سودای سیمرغ)

هیئت انتخاب از میان آثار متقاضی ۲۲ فیلم را برای داوری و ۴ فیلم را به‌عنوان ذخیره معرفی و هیئت داوران جوایز زیر را اهدا می‌کنند:

سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی)

سیمرغ بلورین بهترین فیلم

سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی

سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن، نقش اصلی

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد، نقش اصلی

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن، نقش مکمل

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد، نقش مکمل

سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری

سیمرغ بلورین بهترین تدوین

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن

سیمرغ بلورین بهترین صدای فیلم (صدابرداری و صداگذاری)

سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه

سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس

سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های بصری

سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران

تبصره ۱: سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی)، به پاسداشت وقایع جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، در قالب جایزه ویژه شهدای میناب و به پیشنهاد هیئت داوران و تأیید دبیر جشنواره اهدا می‌شود.

تبصره ۲: سیمرغ فیلمنامه اقتباسی، فیلم پویانمایی و فیلم هوش مصنوعی به پیشنهاد هیئت داوران و تایید دبیر جشنواره اهدا می‌شود.

تبصره ۳: سیمرغ بلورین فیلم برگزیده تماشاگران مبتنی بر آرای کسانی اهدا می‌شود که فیلم‌ها را در سالن‌های جشنواره دیده‌اند. شیوه رأی‌گیری و نظارت بر شمارش آرا توسط خانه سینما، متعاقباً اعلام می‌شود.

ج) نگاه نو

این بخش ویژه نخستین فیلم بلند داستانی کارگردانان است و جوایز به شرح زیر اهدا می‌شود:

سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نو

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول

تبصره: کارگردان فیلم اول کسی است که برای نخستین بار، با پروانه ساخت سینمایی و مجوز‌های قانونی سازمان سینمایی، فیلمی داستانی را کارگردانی کرده و پیش از آن هیچ فیلم سینمایی را اکران عمومی نکرده باشد.

د) مسابقه سینمای مستند

فیلم‌های مستند بلند ایرانی دارای پروانه نمایش از سازمان سینمایی (با مدت زمان بیشتر از ۶۰ دقیقه) راه‌یافته به بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران (سینماحقیقت) در این بخش داوری می‌شوند. هیئت داوران، سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سینمایی را به تهیه‌کننده و کارگردان اثر برگزیده (مشترک) اهدا می‌کند. فیلم‌های این بخش توسط دبیرخانه جشنواره «سینما حقیقت» به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر معرفی می‌شوند.

ه) مسابقه فیلم کوتاه داستانی

فیلم‌های ایرانی کوتاه داستانی دارای پروانه نمایش از سازمان سینمایی (با مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه) راه‌یافته به چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان و فیلم‌های کوتاه داستانی تولید شده در سال جاری که نخستین ارائه را داشته باشند، در این بخش داوری می‌شوند. هیئت داوران، سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه داستانی را به کارگردان اثر برگزیده اهدا می‌کند. فیلم‌های این بخش توسط دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر معرفی می‌شوند.

و) مسابقه تبلیغات سینمای ایران

فراخوان این بخش متعاقباً اعلام می‌شود.

ز) تجلی اراده ملی

شرایط و مقررات این بخش متعاقباً اعلام می‌شود.

شرایط پذیرش آثار در سودای سیمرغ و نگاه نو

۱. فیلم متقاضی حضور در جشنواره، پروانه ساخت یا نمایش از سازمان سینمایی داشته باشد.

۲. اثر متقاضی در دوره‌های گذشته جشنواره بازبینی نشده باشد.

۳. فیلم متقاضی حضور در جشنواره، در هیچ سالن سینما، شبکه تلویزیونی، تلویزیون اینترنتی، شبکه نمایش خانگی، سامانه نمایش درخواستی یا دیگر سکو‌های نمایش اینترنتی نمایش داده نشده باشد.

۴. اثر متقاضی در هیچ رویداد، جشنواره یا بازار سینمایی داخلی و خارجی نمایش داده نشده باشد.

تبصره: آثاری که در جشنواره‌های برتر معرفی‌شده از سوی فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های تهیه‌کنندگان فیلم (فیاپف) یا در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نمایش داده شده‌اند، از این قاعده مستثنی هستند.

مقررات عمومی

۱. پذیرش و نمایش آثار تابع قوانین و مقررات تولید و نمایش سازمان سینمایی است.

۲. ثبت‌نام به معنای پذیرش همه مقررات این فراخوان است. اطلاعات ثبت‌شده در صورت راه‌یابی فیلم در کتاب و اطلاع‌رسانی جشنواره به کار می‌رود و درستی آن بر عهده تهیه‌کننده است.

۳. هیئت‌های انتخاب و داوری از سینماگران و صاحب‌نظران فرهنگی و هنری کشورند. دست‌اندرکاران اصلی تولید آثار هر بخش، در هیئت‌های انتخاب و داوری همان بخش حضور ندارند.

۴. تهیه‌کنندگان آثار منتخب، نسخه نهایی را پس از تأیید معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، با استاندارد فنی نمایش (DCP) حداکثر تا چهارشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۵ به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند و چنانچه نسخه نهایی تا روز یاد شده وصول نشود، فیلم یا فیلم‌های ذخیره هیئت انتخاب با نظر دبیر جایگزین می‌شوند.

۵. پوستر، عکس‌ها، تیزر و بخش‌هایی از فیلم برای تبلیغ جشنواره در رسانه‌ها و ساخت کلیپ مراسم افتتاحیه و اختتامیه به کار می‌رود.

۶. هیئت داوران حداکثر ۲۴ ساعت پیش از مراسم اختتامیه نامزد‌های دریافت جوایز را معرفی می‌کنند.

۷. تفسیر مقررات، رفع ابهام و تصمیم درباره موارد پیش‌بینی‌نشده با دبیر جشنواره است و در سامانه جشنواره به آگاهی همه متقاضیان می‌رسد.

ثبت‌نام و ارسال نسخه بازبینی

ثبت‌نام بخش سودای سیمرغ و نگاه نو از پنج‌شنبه ۲۱ آبان تا چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ و مهلت ارسال نسخه بازبینی آثار از سه‌شنبه ۱۰ آذر تا چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود.

۱. تهیه‌کنندگان آثار با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی fajrfilmfestival.com مراحل ثبت‌نام اثر را تکمیل می‌کنند.

۲. این ثبت‌نام به منزله پذیرش همه مقررات و ضوابط شرکت در چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر است و، چون مبنای اطلاع‌رسانی‌های بعدی خواهد بود، مسئولیت صحت و دقت آن بر عهده تهیه‌کننده است.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بعد از باغ فردوس، خیابان عباس کیارستمی، نبش کوچه جعفری، کاشی ۱۶

دبیرخانه جشنواره: ۲۲۷۳۴۲۴۴-۲۲۷۱۴۷۶۳-۲۲۷۳۴۲۴۵- (۰۲۱)

پشتیبانی فنی ثبت‌نام‌ها: ۰۹۹۶۰۷۰۰۱۶۵

پست الکترونیک جشنواره: info@fajrfilmfestival.com

گاه‌شمار چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵: آغاز ثبت‌نام در سامانه جشنواره

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵: پایان مهلت ثبت‌نام در سامانه جشنواره

سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۵: آغاز ارسال نسخه بازبینی سودای سیمرغ و نگاه نو

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۵: پایان مهلت دریافت نسخه بازبینی سودای سیمرغ و نگاه نو

سه‌شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۵: اعلام آثار راه‌یافته به سودای سیمرغ و نگاه نو

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۵: آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی (DCP)