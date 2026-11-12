بر اثر انفجار خودرو در منطقه پوشکین در جنوب شهر سن‌پترزبورگ؛ یک نظامی روس که گفته می‌شود سرهنگ بوده است، کشته شد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دستگاه امنیتی روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که بر در اثر انفجار خودرو در منطقه پوشکین در جنوب شهر سن پترزبورگ؛ یک نظامی کشته شد. برخی منابع خبری گزارش دادند که نظامی کشته شده روسی سرهنگ بوده است.

به گزارش مهر، کمیته تحقیقات محلی اعلام کرد این نظامی روس روز پنجشنبه بر اثر انفجار خودرو با منشأ نامشخص در سن-پترزبورگ، در شمال غربی روسیه، ترور شد و تحقیقات در مورد قتل وی آغاز شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این افسر که هنوز نامش اعلام نشده، مسئول ارشد ناوبری ارتش ششم نیروی هوایی و پدافند هوایی روسیه بوده است.

رسانه‌های روسیه اعلام کردند که حادثه انفجار در منطقه شوشاری رخ داد؛ زمانی که این افسر با خودروی خود از حیاط یک مجتمع مسکونی خارج می‌شد.

گزارش‌ها حاکی است بمبی که زیر خودرو نصب شده بود، هنگام حرکت در بزرگراه کولپینسکویه از راه دور منفجر شد و سرهنگ روس در محل جان باخت.

طبق گزارش‌ها این دومین انفجار تقریباً مشابه علیه یک افسر ارشد نیروی هوایی و پدافند هوایی روسیه در همین منطقه طی کمتر از سه ماه گذشته است.

در خبری دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از شامگاه ۱۱ تا بامداد ۱۲ نوامبر، ۷۱ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطقی از فدراسیون روسیه سرنگون شدند.