کد خبر: 1390089
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تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
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سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه

3 استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه آمریکا، برای دیدار با رئیس‌جمهور روسیه و بحث درباره جنگ اوکراین وارد مسکو شدند.

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بحث درباره جنگ اوکراین وارد مسکو شدند.

به گزارش مهر، طبق گزارش‌ها، کریل دمیتریف، فرستاده رئیس جمهور روسیه، در فرودگاه از این دو مقام آمریکایی استقبال کرده است.

منابع روسی پیشتر اعلام کردند که یک فروند هواپیمای آمریکایی از نوع «بوئینگ سی-۴۰ کلیپر» که از ابوظبی برخاسته بود، در ساعت ۶:۵۲ صبح به وقت مسکو (۳:۵۲ به وقت گرینویچ) از مرز لتونی و روسیه عبور کرد.

روز چهارشنبه، مذاکرات دو روزه‌ای با حضور هیئت‌هایی از روسیه، ایالات متحده آمریکا و اوکراین در ابوظبی به پایان رسید. پس از این گفتگوها، کوشنر اعلام کرد که او و ویتکاف برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به این کشور سفر خواهند کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد که فرستادگان ویژه آمریکا به مسکو می‌آیند تا رهبر روسیه را در جریان نتایج مذاکرات ابوظبی قرار دهند. وی همچنین خاطرنشان کرد که ویتکاف و کوشنر رویکردی جدی و اساسی دارند؛ برخلاف زلنسکی که در حال انجام بازی‌های سیاسی است.

برچسب ها: ویتکاف ، کوشنر ، روسیه
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