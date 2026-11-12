دادستان کل آمریکا هم به پایگاه نظامی پناه برد!

رسانه آمریکایی به نقل از منابعی آگاه گزارش داد تاد بلانش، دادستان کل آمریکا از اوایل سال ۲۰۲۶ در یک پایگاه نظامی ایالات متحده زندگی می‌کند.

جوان آنلاین: تاد بلانش یکی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که به اقامتگاه‌های نظامی نقل مکان کرده است؛ اقدامی که بسیاری از مقامات ارشد به دلیل نگرانی‌های امنیتی انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری نیوزنیشن، این فهرست شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر جنگ، استیون میلر، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز می‌شود.

به گفته منابع، بسنت اخیرا به دلیل نگرانی‌های امنیتی درباره جانش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

نیوزنیشن گزارش داد: «بلانش تحت حفاظت اف‌بی‌آی قرار دارد؛ نهادی که مسئولیت حفاظت از مقامات ارشد را برای دادستان کل بر عهده دارد.»

پیش از او پام باندی، دادستان کل سابق آمریکا نیز پس از دریافت تهدیدهایی، به محل اقامتی با تدابیر شدید امنیتی در یک تاسیسات نظامی در منطقه واشنگتن دی‌سی منتقل شده بود.