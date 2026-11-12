پاسخ مدیرعامل پرسپولیس به دریافت پاداش ۷۵ میلیونی

جوان آنلاین: پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص دریافت پاداش ۷۵ میلیون تومانی می‌گوید که به دلیل کم شدن اضافه کاری‌اش از ۱۲۰ ساعت به ۸۰ ساعت طبق نظر هیئت مدیره برای جبران این موضوع پاداش برای او در نظر گرفته شده که البته رقم آن کمتر از ۷۵ میلیون است.

به گزارش تسنیم، حدادی همچنین گفته که در این مدت کار‌هایی انجام داده از جمله اینکه ساختمان باشگاه پرسپولیس را به این باشگاه برگردانده است. مدیرعامل پرسپولیس به این نکته نیز اشاره کرده که در صورت شکست در هر مسابقه، در بازی بعدی که پیروز شوند پاداش نمی‌گیرد. در واقع برد بعد از باخت برای او شامل پاداش نمی‌شود.