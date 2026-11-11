یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی ینبع خبر داد

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض و حمله پهپادی به ایستگاه شماره ۱۱ پمپاژ نفت در منطقه ینبع خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز چهارشنبه از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با سه موشک کروز و حمله پهپادی به ایستگاه شماره ۱۱ پمپاژ نفت در منطقه ینبع خبر داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که در عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض با سه موشک کروز هدف قرار گرفته و این عملیات با موفقیت به اهداف خود رسیده است.

یحیی سریع اعلام کرد که ایستگاه شماره ۱۱ پمپاژ نفت در منطقه ینبع را با یک فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند و این عملیات نیز به اهداف خود دست یافته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه، ادعای عربستان سعودی درباره رهگیری یک پهپاد در آسمان مکه مکرمه را رد کرد و آن را ادعایی دروغین و نمونه‌ای دیگر از سقوط اخلاقی مستمر این کشور، توصیف کردند.

وی تصریح کرد که که عملیات نیرو‌های مسلح یمن، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد و یمن بیش از حکومت آل سعود به مقدسات اسلامی اهمیت می‌دهد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اهدای پرده کعبه به جفری اپستین، سرمایه‌دار و مجرم جنسی آمریکایی را محکوم کرد.