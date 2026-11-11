کد خبر: 1390069
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تماس تلفنی روبیو و وانگ به دنبال سفر وزیر خارجه کوبا به چین

3 مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و وانگ یی، همتای چینی او به دنبال سفر دیپلمات ارشد کوبا به پکن همزمان با فشار‌های واشنگتن به هاوانا، با یکدیگر تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری دولتی شینهوا چهارشنبه شب گزارش داد که وانگ یی با مارکو روبیو، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد و آن را مثبت و سازنده توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، شینهوا به نقل از وانگ نوشت که پکن مایل به تقویت ارتباطات و همکاری با واشنگتن است.

این تماس تلفنی تقریبا یک هفته پیش از نشست رهبران «اپک» (APEC) در شنژن در جنوب شرقی چین صورت گرفت.

انتظار می‌رود در جریان این نشست، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای جمهور دو کشور، با یکدیگر دیدار کنند.

همچنین رایزنی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا پس از آن انجام شد که وانگ یی امروز چهارشنبه میزبان برونو رودریگز پاریا، وزیر خارجه کوبا در پکن بود.

رئیس‌جمهوری آمریکا، با اشاره به تشدید محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل‌شده علیه کوبا، از پیروزی واشنگتن بر این کشور سخن گفته بود.

برچسب ها: مارکو روبیو ، چین ، کوبا
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