تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسب روز شهید حزب الله گفت: تجاوز اسرائیل به لبنان و منطقه، تجاوزی است که کاملاً مورد حمایت آمریکا و بخشی از یک پروژه بزرگ و خطرناک است.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسب روز شهید حزب الله گفت: در ابتدا به همه شما خوش آمد می‌گویم. امروز در دو بخش صحبت خواهم کرد: بخش اول درباره شهدا و بخش دوم درباره موضوعات سیاسی. شهادت مایه افتخار، سربلندی، موفقیت و رسیدن به بالاترین درجات است. هدف اساسی شهادت این است که راهی برای پاسداری و دفاع از حق باشد..‌ای احمد قصیر روز شهادت تو را روز شهید قرار دادیم، زیرا کار تو بزرگ بود و الگویی عالی برای عملیات شهادت طلبانه بود.‌ای احمد قصیر تو از امام خمینی راحل الهام گرفتی و تو راه شهید امام خامنه‌ای، سید موسی صدر و راه سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله را پیمودی. روز شهید روز همه شهدا و مفقودین و کسانی است که به دنبال آگاهی از سرنوشت آنان هستیم و خانواده هایشان را به صبر دعوت می‌کنیم. روز شهید روز خانواده شهدا و روز تجدید عهد است. شهدا با فداکاری‌هایشان، زنده هستند. خانواده‌های شهدا خانواده‌های بزرگ و بزرگوار هستند.

دبیر کل حزب الله در ادامه سخنانش گفت: تجاوز اسرائیل به لبنان و منطقه، تجاوزی است که کاملاً مورد حمایت آمریکا و بخشی از یک پروژه بزرگ و خطرناک است. برخی می‌گویند که فلسطینی‌ها آغازگر طوفان الاقصی بودند، اما این انگلیس بود که شروع کرد و آغازکننده، طرفی بود که اسرائیل این رژیم غاصب را در سال ۱۹۴۸ ایجاد کرد. پروژه در اصل پروژه کشتار بود. آنان کشتند و کوچاندند و زیرساخت‌ها را تغییر دادند و میلیون‌ها نفر را آواره کردند تا این رژیم غاصب را تاسیس کنند.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به سکوت جامعه جهانی در قبال کشتار در غزه گفت: احدی در قبال آنچه در غزه رخ می‌دهد و شهید و زخمی شدن ۲۵۰ هزار مرد وزن و کودک و ویرانی منازل واکنشی نشان نمی‌دهد و همه این رخداد‌ها در برابر دیدگان جهانیان انجام میشود. احدی ازمظلومیت مردم غزه سخن نمی‌گوید و همه حامی اسرائیل و حق دفاعش هستند. ندای جهانی و ندای ملت‌ها و ندای موثر در قبال تحولات غزه کجاست؟ برخی راهپیمایی و تظاهرات در حمایت از غزه میکنند و ما از آنها بسیار تشکر می‌کنیم، اما کشور‌های بزرگ کجایند و سازمان در قبال جنایت کجاست؟

وی افزود: می‌گویند که مشکل در لبنان است و ورود مقاومت در حمایت، اما مشکل در اشغالگری است. اشغالگری به دنبال توسعه طلبی است و حمایت از غزه مشکل آفرین نیست. اشغالگری وجود داشته و در تلاش برای گسترش آن است؛ حمایت، علت اتفاقات لبنان نیست. مقاومت، واکنش، رویارویی و رهایی است.

دبیر کل حزب الله گفت: امروز شاهد سرکشی آمریکا و جنایات اسرائیلی هستیم و به دنبال تجاوز علیه ایران هستند. این آمریکا و اسرائیل بودند که تجاوز را در برابر دیدگان جهانی شروع کردند و حق ایران اسلامی است که مقابله کند. در برابر این خطر بزرگ باید با تجاوز مقابله کرد واین نیاز به مقاومت ارتش، ملت و مقاومت و هر که توان حمل سلاح در منطقه دارد، است. در لبنان باید اقدام ملی در راستای حمایت از حاکمیت و دفاع با تعاون وجود داشته باشد و نباید به دشمن اجازه دهیم بر ما مسلط شود. ما در برابر تجاوز اسرایئلی خطرناک و اقدامات توسعه طلبانه آن هستیم. تجاوزی از سوی رژیمی جنایتکار که منفور بشریت و جهانیان است.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال گرفتن توان لبنان در راستای اشغال آن و برپایی شهرک‌هایی است و این را آشکارا می‌گویند. بدون اشغال هیچ مقاومتی وجود ندارد، اما افرادی هستند که اشغال را می‌پذیرند و مقاومت را رد می‌کنند، زیرا فاقد احساسات ملی کافی و اراده لازم برای مقابله با آن هستند. اگر اسرائیل می‌توانست وارد شود و به صیدا برسد، تردید نمی‌کرد، اما نتوانست، زیرا مقاومت و مردم آن مانع از این کار شدند.

وی افزود: کمک ایران به ما از طریق یادداشت تفاهم ایران و آمریکا همان چیزی است که ما را به سمت تنش‌زدایی و وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، هدایت کرد. مقاومت، پیشروی این رژیم را متوقف کرد و مانع از دستیابی آن به اهدافش در تثبیت اشغال و ایجاد شهرک‌ها شد. اگر مقاومت نبود، ما درخواست‌ها برای عقب‌نشینی اسرائیل را نمی‌شنیدیم.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: یا تسلیم شویم یا بجنگیم، و ما در حال مبارزه هستیم. وظیفه ارتش حمایت از ثبات داخلی و حمایت از لبنان است و آنها می‌خواهند که ارتش با مردم بجنگد و وارد فتنه داخلی و ویرانی کشور شود. شما می‌خواهید مقاومت و کشور را به دشمن اسرائیلی واگذار کنید تا به امتیازات شخصی برسید، اما نه، این کشور متعلق به همه ماست و همه ما باید از آن محافظت کنیم.

وی بیان کرد: من از مقامات لبنانی می‌خواهم که دیگر از محدود کردن سلاح‌ها به چارچوب تجاوز صحبت نکنند، زیرا این خلع سلاح نامیده می‌شود که اسرائیل می‌خواهد آن را تحت عنوان تجاوز تحمیل کند. همه دنیا می‌دانند که خلع سلاح خواسته اسرائیلی-امریکایی است. خلع سلاحی در کار نخواهد بود. هیچ انحصاری برای سلاح‌های مقاومت وجود ندارد، و هیچ کنترل، ممنوعیت یا خلع سلاحی برای مقاومت زیر چتر اشغالگری اسرائیل وجود ندارد. چرا در برابر جهانیان خود را به چیزی متعهد می‌کنید که در خدمت پروژه اسرائیل است؟ روی آنچه به نفع و حافظ کشور است تمرکز کنید.

وی گفت: اولویت، توقف تجاوز، بیرون راندن این دشمن از کشورمان، اجازه بازگشت مردم به جنوب لبنان و آغاز بازسازی است. اولین مشکل توافق‌نامه‌ی چارچوب این است که دری را به روی موجودیت اسرائیل به صورت رایگان باز می‌کند، بدون اینکه هیچ دستاوردی برای لبنان داشته باشد. مشکل این است که احدی مذاکره نمی‌کند و قبل از شروع مذاکره، بدون اینکه به طرف مقابل چیزی بدهد، از همه چیز دست می‌کشد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: شکست ترامپ تأثیر مثبتی برای ما دارد؛ نکته مهم این است که او شکست خورده و این پروژه دیگر قابل اجرا نیست. نتانیاهو هم شکست خورد و ایران، مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن، عراق و همه ملت‌های آزاده در این سقوط نتانیاهو و ترامپ نقش داشتند.

وی گفت: برای لبنان، انتخاب بین حاکمیت و حفاظت از آن توسط ارتش، مقاومت و مردم و بین قیمومیت، اشغال و تسلیم است. حاکمیت لبنان انتخاب ماست. مسئولیت مقامات، کمک به حفظ حاکمیت لبنان است، نه کمک به اسرائیل برای دستیابی به اهدافش. ما از مسئولین می‌خواهیم که ما را زیر پرچم حاکمیت، وحدت و آزادی متحد کنند و از طریق بودجه از ارتش حمایت کنند. کمک مشروط را نپذیرید. آنها آشکارا به شما می‌گویند که اگر ارتش مردم خود را بکشد، به آن کمک خواهند کرد و این تحقیرآمیز است. ما برای ارتش کمک خارجی نمی‌خواهیم؛ این ارتش به توانایی‌ها و منابع خودش متکی است.