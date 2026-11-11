کد خبر: 1390065
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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
فرمانده کل سپاه در جلسه قرارگاه راهیان نور:

میدان‌های مردمی را امتداد راهیان نور در بطن جامعه می‌دانیم

طائب: راهیان نور فناوری تولید قدرت نرم در میدان جنگ روایت‌هاست

 جوان آنلاین: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت حماسه‌های مردمی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، میدان‌های حضور مردمی را جلوه‌ای از ظرفیت راهیان نور دانست و گفت: حضور مردم، نماد و تجلی توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و انقلاب اسلامی است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با اشاره به جایگاه راهیان نور در تولید قدرت نرم، از طراحی اردو‌های «روایت اقتدار و مقاومت» با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خبر داد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جلسه قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه با حضور استانداران، فرماندهان و مسئولان راهیان نور سپاه‌های استانی، از عملکرد و نقش‌آفرینی استانداران و مجموعه‌های استانی در ایام جنگ رمضان قدردانی کرد. 
وحیدی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحولات فرهنگی سال‌های ابتدایی انقلاب اظهار کرد: اگر این داشته‌ها با استفاده از فناوری‌های مناسب استخراج، روایت و تثبیت نشوند، به‌مرور زمان دچار فراموشی و اضمحلال خواهند شد. وی با اشاره به ماندگاری واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری عاشورا، پیوند آن با آیین‌های عمومی، عزاداری‌های سنتی و حضور مستمر مردم بوده است، در حالی که غدیر، با وجود اهمیت تاریخی و اعتقادی بسیار بالا، به‌دلیل کمرنگ‌تر بودن جلوه‌های عمومی آن در طول زمان با نوعی غفلت مواجه شده است. فرمانده کل سپاه افزود: این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برای ماندگاری یک سرمایه فرهنگی، باید آن را در متن زندگی و حضور اجتماعی مردم جاری کرد. 
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت روایت رویداد‌های دفاع مقدس دوم و سوم اظهار کرد: امروز در شهر‌های مختلف کشور، آثار و رویداد‌های مهمی از این دوران وجود دارد که باید به‌درستی ثبت، مستندسازی و روایت شوند. باید آنچه را در جریان این حوادث اتفاق افتاده، برای سال‌های طولانی حفظ کنیم. از یک سو باید جنایات دشمن و از سوی دیگر مقاومت، ایستادگی و نقش‌آفرینی مردم در سراسر کشور به تصویر کشیده شود؛ چراکه دشمن در خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ایران نیز با مقاومت مردم مواجه شد و شکست خورد. وحیدی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های دریایی و حماسه‌های رقم‌خورده در این عرصه اظهار داشت: راهیان نور دریایی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: تنگه هرمز امروز در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد و شجاعت، شهامت و ایستادگی ملت ایران در این منطقه و مقابله با دشمن، بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است. فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و راویان در تبیین رویداد‌های اخیر کشور اظهار کرد: امروز میدان‌های حضور مردمی نیز جلوه‌ای از همان ظرفیت راهیان نور هستند، چراکه حضور مردم، نماد و تجلی توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و انقلاب اسلامی است. باید میان جریان راهیان نور، حضور مردمی در میدان و ظرفیت‌های جدید روایتگری پیوند برقرار شود تا این تجربه‌ها به‌صورت یک جریان مستمر فرهنگی و اجتماعی در جامعه تداوم پیدا کنند. 


 طائب: راهیان نور فناوری تولید قدرت نرم
حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه راهیان نور و نقش‌آفرینی رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری و توسعه این حرکت فرهنگی اظهار کرد: در نخستین سفر رهبر شهید انقلاب به خوزستان، هنوز یادمان شلمچه شکل نگرفته بود و ایشان دستور دادند زمینه برگزاری برنامه‌ای در این منطقه فراهم شود. در سال بعد نیز خود ایشان از مشهد مقدس به شلمچه سفر کردند و برنامه‌ای یک‌روزه در این منطقه برگزار شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تدابیر، سفر‌ها و پیگیری‌های مستمر رهبر شهید انقلاب گفت: راهیان نور به‌تدریج به یک فناوری برای تولید قدرت نرم تبدیل شد و امروز وظیفه داریم این تدابیر را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. 
طائب در تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های راهیان نور در سال ۱۴۰۵، نخستین محور را بهره‌گیری بیشتر از فناوری‌های نوین در روایتگری دفاع مقدس دانست و گفت: باید از ظرفیت فناوری‌های جدید برای انتقال مؤثرتر مفاهیم، ارزش‌ها و حماسه‌های دفاع مقدس استفاده کنیم تا زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جوان با این گنجینه فراهم شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از طراحی اردو‌های «روایت اقتدار و مقاومت» با محوریت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خبر داد و اظهار کرد: باید این اردو‌ها را در دستور کار قرار دهیم و تجربه‌های دفاع مقدس در جنگ با امریکا و رژیم صهیونیستی را با تجربه دفاع مقدس هشت‌ساله پیوند بزنیم تا زائران بتوانند ارتباط میان این حوادث و تداوم فرهنگ مقاومت را بهتر درک کنند. طائب حمایت از گروه‌های مردم‌نهاد را یکی دیگر از اولویت‌های توسعه راهیان نور عنوان کرد و گفت: نباید تمام امور را به‌صورت تصدی‌گرایانه در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار دهیم، بلکه باید از ظرفیت گروه‌های مختلف مردمی حمایت کنیم تا آنها نیز در این عملیات بزرگ فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: راهیان نور ، جنگ ، قدرت نرم
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