هر کانون تهدید ایران هدف مستقیم عملیات نامتقارن

جوان آنلاین: پانزدهمین سالگرد شهادت حسن تهرانی‌مقدم، فرصتی برای بازخوانی مسیری است که صنعت موشکی ایران از پایه‌گذاری تا دستیابی به توانمندی‌های راهبردی طی کرده است، مسیری که به گفته رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح امروز امکان تولید و نوسازی مستمر تسلیحات حتی زیر آتش دشمن را فراهم کرده است. سرلشکر علی عبداللهی در پیامی ضمن تأکید بر ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی امریکا و رژیم صهیونیستی در برابر توان موشکی و پهپادی ایران، هشدار داد هر کانون تهدید علیه کشور، هدف مستقیم عملیات نامتقارن قرار خواهد گرفت، هشداری که از تغییر سطح پاسخ ایران به تهدید‌های احتمالی حکایت دارد.

به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی به سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم نوشت: فرا رسیدن ۲۱ آبان‌ماه، پانزدهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران و تعدادی از هم‌رزمان ایشان در حین اجرای مأموریت‌های محوله را به جنابعالی، فرماندهان، متخصصان، رزمندگان و نخبگان مؤمن، متعهد و سلحشور این نیروی راهبردی و تاریخ‌ساز که مایه مباهات ایرانیان و جبهه مقاومت اسلامی است، گرامی داشته و پیروزی‌های غرورانگیزتان در دفاع مقدس دوم و سوم برابر جنگ‌های تحمیلی امریکایی صهیونیستی علیه میهن عزیزمان را تبریک عرض می‌نمایم. وی اضافه کرد: سالگرد شهید تهرانی مقدم فرصتی مغتنم برای یادآوری نقش بنیادین آن شهید والامقام در معماری و پی‌ریزی اقتدار موشکی کشور است. همت بلند، ابتکار، خلاقیت و مجاهدت خالصانه و خستگی‌ناپذیر آن شهید سرافراز، پایه‌های مستحکم توان دفاعی امروز ایران اسلامی را گذارد و مسیر حرکت کشور به سمت ایران قوی و بازدارندگی مثال‌زدنی را هموار ساخت؛ میراثی که امروز در دستان توانمند شما و متخصصان این نیرو به ثمر نشسته است.

در این پیام آمده است: دستاورد‌های پرشمار و شگفت‌انگیز راهبردی این نیرو، بار دیگر پرده از عظمت توان دفاعی و حقیقت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران برداشت؛ دستاورد‌هایی که تبلور شکوهمند آن در سلسله عملیات‌های «وعده صادق» و «نصر» مصداق روشن «ما می‌توانیم» و تحقق وعده الهی پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل است. رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تأکید کرد: نیروی هوافضای سپاه پاسداران در هم‌افزایی و همراهی با سایر ارکان صنعت دفاعی و نظامی میهن عزیز با تکیه بر نبوغ نخبگان ایرانی و ایمان راسخ رزمندگان، مسیر خودکفایی را از صفر تا صد پیموده و نیاز کشور به بیگانگان و واردات تسلیحات را پایان بخشیده است، به گونه‌ای که ایران مقتدر هم‌اکنون از جایگاه خریدار تسلیحات به قدرت برتر تولیدکننده و صادرکننده تجهیزات راهبردی ارتقا یافته است.

سرلشکر عبداللهی در ادامه این پیام آورده است: آنچه در میدان واقعی نبرد به‌ویژه طی یک‌ونیم سال اخیر به اثبات رسید، شکست تجهیزات پدافندی پرمدعای غربی در برابر اراده و فناوری ایرانی بود؛ سامانه‌های پیشرفته دشمن امریکایی- صهیونیستی برابر سرعت، مانورپذیری و قابلیت‌های موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی ناکارآمد و فلج شدند، و تاب‌آوری صنایع موشکی و پهپادی کشور نیز به سطحی رسیده است که امکان تداوم بی‌وقفه ساخت سلاح حتی زیر آتش و بمباران سنگین دشمن فراهم شده و خطوط تولید در اعماق زمین و تونل‌های زیرزمینی به افزایش دارایی‌های دفاعی و نظامی کشور می‌پردازد؛ قابلیتی که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد دشمن چرخه ساخت، ارتقا و نوسازی سلاح‌های ما را متوقف سازد. وی با بیان اینکه در این رهگذر از جنابعالی و تمامی فرماندهان، دانشمندان، متخصصان و رزمندگان نیروی هوافضا که با روحیه جهادی و اعتقاد راسخ، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را در بالاترین سطح تضمین کرده‌اند و موجبات اعتماد، اطمینان و حمایت ملت را فراهم آورده و خونخواهی امام شهید و دیگر شهیدان مظلوم از نیرو‌های مسلح این سرزمین را رقم زده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم، نوشت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در انجام و اجرای تدابیر و فرامین مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و هر نقطه‌ای که کانونی برای تهدید علیه موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، هدف مستقیم عملیات نامتقارن قرار خواهد گرفت. رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح به امریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد: سیلی‌های پیشین تنها آغاز ماجرا بوده و در صورت هرگونه خطای محاسباتی جدید، ضرباتی به مراتب مهلک‌تر در انتظار آنان خواهد بود. این تهدیدی معتبر و در دایره توانمندی‌ها و واقعیت‌های موجود نزد نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است.

رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم دیروز در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «توان دفاعی ما تقویت شده و سرنوشت جنگ روشن است؛ یا پذیرش مطالبات بحق ایران، یا تسلیم دشمن در میدان رزم. پشتوانه تسلیحاتی ایران، متکی بر تولیدات راهبردی و فناوری‌های ارتقایافته، فراتر از آمارسازی‌های فریبنده ترامپ و پیت بازنده است. توان دفاعی ما تقویت شده و سرنوشت جنگ روشن است: یا پذیرش مطالبات به‌حق ایران، یا تسلیم دشمن در میدان رزم.»