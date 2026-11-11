جوان آنلاین: دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با هشدار درباره هرگونه حمله مجدد امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که پاسخ تهران این‌بار به پایگاه‌های نزدیک و منطقه‌ای امریکا محدود نخواهد ماند و پایگاه‌های نظامی دوردست این کشور، از جمله پایگاه‌های مستقر در کشور‌های اروپایی، نیز هدف قرار خواهند گرفت.

سردار سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگوی مفصل با شبکه المنار لبنان، ضمن تشریح وضعیت جنگ، مذاکرات، تحولات منطقه و روابط ایران با کشور‌های مختلف، تأکید کرد هر مکانی که هواپیما‌های امریکایی از آن برای حمله به ایران برخیزند، تهدیدی علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. رضایی با اشاره به تحولات منطقه طی سال‌های اخیر گفت: رژیم صهیونیستی حدود سه سال پیش جنگی را آغاز کرد و به غزه، لبنان، سوریه و ایران حمله کرد. امریکایی‌ها نیز بیش از یک‌ونیم سال است که وارد جنگ علیه ایران شده‌اند، در حالی که پیش از آن صرفاً از اسرائیل حمایت می‌کردند. وی با بیان اینکه ورود امریکا و اسرائیل به جنگ علیه ایران به یک رویداد بزرگ بین‌المللی تبدیل شد، مقاومت مردم ایران را عامل ناکامی محاسبات دو طرف دانست و گفت: مردم ایران با پایداری خود توانمندی‌های جدیدی را آشکار کردند و اجازه ندادند دشمن به اهدافش دست پیدا کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد ایران در عرصه‌های نظامی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی شکست سختی به دشمن تحمیل کرده و برای ادامه این مسیر آمادگی دارد.

پاسخ‌های امریکا فریبکارانه است

رضایی با اشاره به مذاکرات ایران و امریکا گفت: تهران طی یک‌ونیم سال گذشته در چهار جبهه نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی فعالیت کرده است. ایران سه دور مذاکرات بزرگ با امریکایی‌ها داشته است؛ دور نخست پیش از جنگ دوازده‌روزه، دور دوم پیش از جنگ چهل‌روزه و دور سوم در اسلام‌آباد. ایران در هر سه دور تلاش کرده است به افکار عمومی جهان نشان دهد خواهان جنگ نیست و این امریکاست که به دنبال جنگ است.

رضایی افزود: امریکایی‌ها در دور نخست مذاکرات را ناکام گذاشتند و سپس وارد جنگ شدند، در دور دوم در ژنو مذاکرات را رها و حمله را آغاز کردند و در دور سوم نیز با وجود دستیابی به توافق و امضای آن از سوی دو طرف، از امضای خود عدول کردند. وی با تأکید بر ادامه مسیر دیپلماسی اعلام کرد ایران هفت شرط تعیین کرده و پاسخ‌های دریافتی از امریکا را به دلیل فریبکارانه بودن و مطابقت نداشتن با شروط تهران نپذیرفته است. او اضافه کرد: پاکستان و قطر و همچنین برخی کشور‌های دیگر از جمله عراق و امارات در انتقال پیام‌ها نقش داشته‌اند، اما هیچ‌یک از این پیام‌ها با شروط ایران مطابقت نداشته است.

ذره‌ای از مواد غنی‌شده از ایران خارج نمی‌شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به موضوع هسته‌ای تأکید کرد ایران هیچ بخشی از مواد غنی‌شده خود را از کشور خارج نخواهد کرد و تمامی این مواد در داخل ایران باقی خواهد ماند. او با بیان اینکه این موضوع را به دوستان روس خود نیز اعلام کرده‌ایم، گفت: ایران به دلیل کاربرد‌های متعدد به مواد غنی‌شده نیاز دارد؛ از جمله طراحی کشتی‌های با سوخت هسته‌ای، زیردریایی‌های هسته‌ای و احتمال تولید نیروگاه‌های کوچک. رضایی همچنین با اشاره به حقوق ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت: تا زمانی که ایران عضو این پیمان است، حق برخورداری از حقوق پیش‌بینی‌شده در آن را دارد و در مقابل نیز به تعهدات خود پایبند خواهد بود. وی هدف ایران از مذاکرات را دستیابی به امنیت و جلوگیری از تکرار تجاوز بدون پرداخت هزینه عنوان کرد و گفت: نخستین بند دیپلماسی ایران با امریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، به‌ویژه لبنان است.

۳ درس مهم جنگ برای امنیت ملی

رضایی در ارزیابی جنگ‌های اخیر، سه درس مهم را برای امنیت ملی ایران و کشور‌های منطقه برشمرد. وی نخستین درس را تقدم ایمان بر فناوری دانست و گفت: پیش از جنگ تصور می‌شد خرید میلیارد‌ها دلار هواپیمای اف‌۳۵، سامانه‌های آواکس و تجهیزات پیشرفته می‌تواند امنیت را تأمین کند، اما میدان نبرد نشان داد ایمان و ایستادگی رزمندگان اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. او دومین درس را توانایی ایران در ساخت تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود دانست و تصریح کرد: ایران با اتکا به امکانات داخلی توانسته است در برابر امریکا و اسرائیل مقابله کند. رضایی با اشاره به هدف قرار گرفتن هواپیما‌های اف‌۳۵، اف‌۱۵، اف‌۱۶ و اف‌۱۸ و هواپیما‌های آواکس، از سرنگونی نزدیک به ۲۰۰ پهپاد پیشرفته خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که ایران توانسته است کنترل هفت پهپاد امریکایی را به دست بگیرد و آنها را به‌صورت سالم به غنیمت درآورد. دبیر شورای عالی امنیت ملی سومین درس جنگ را مدیریت دفاعی ایران عنوان کرد و گفت: نیرو‌های ایرانی در مدیریت صحنه نبرد دفاعی توانسته‌اند برتری خود را نشان دهند.

این‌بار پایگاه‌های موشکی امریکا در اروپا

بخش مهمی از اظهارات رضایی به احتمال حمله مجدد امریکا و دامنه پاسخ نظامی ایران اختصاص داشت. او با اشاره به وضعیت سیاسی ترامپ و نتانیاهو گفت: توان سیاسی آنها برای ادامه جنگ به پایان رسیده است و در سطح بین‌المللی، حقوقی و داخلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. رضایی با اشاره به احتمال اقدام نظامی جدید امریکا اظهار کرد بر اساس محاسبات طرف مقابل، آنها به دنبال عملیاتی سه تا پنج‌روزه هستند، اما تاکنون نتوانسته‌اند هدف مشخصی را برای چنین عملیاتی تعیین کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس درباره پاسخ ایران به حمله احتمالی امریکا تصریح کرد: اگر امریکایی‌ها مرتکب اشتباه شوند و به ما حمله کنند، تنها به هدف قرار دادن پایگاه‌های نزدیک اکتفا نخواهیم کرد، بلکه همه پایگاه‌های دوردست امریکا را نیز مورد حمله قرار می‌دهیم. وی تصریح کرد: منظورم پایگاه‌های نظامی امریکا در مناطق دوردستی است که تاکنون به آنها حمله نکرده‌ایم. ممکن است برخی جزایری را نیز هدف قرار دهیم که تصور می‌کنند موشک‌های ما به آنها نمی‌رسد. حتی ممکن است برخی پایگاه‌های نظامی امریکا در کشور‌های اروپایی را نیز هدف قرار دهیم. رضایی تأکید کرد: اگر هواپیما‌های امریکایی از یک پایگاه نظامی دوردست برخیزند و برای بمباران ایران به این کشور بیایند، آن پایگاه نیز هدف قرار خواهد گرفت. وی خطاب به کشور‌هایی که در خاک خود پایگاه نظامی امریکا دارند، گفت: با هیچ حمله نظامی امریکا علیه ایران همکاری نکنند و هشدار داد: هر مکانی که هواپیما‌های امریکایی از آن برخیزند، آن را تهدیدی علیه خود تلقی خواهیم کرد. این موضوع را از همین حالا اعلام می‌کنیم تا فردا هیچ بهانه‌ای نداشته باشند. رضایی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت گفت: این جبهه در جلوگیری از تحقق اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه نقش داشته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد پایان جنگ در لبنان یکی از شروط اساسی ایران برای توقف جنگ در همه جبهه‌های غرب آسیاست؛ زیرا امنیت کشور‌های منطقه به یکدیگر پیوند خورده و ناامنی در هر کشور بر دیگر کشور‌های منطقه نیز تأثیر می‌گذارد.

جزئیات دیدار با پوتین

رضایی در ادامه به سفر اخیر خود به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین اشاره کرد و گفت حامل پیام رهبر انقلاب برای رئیس‌جمهور روسیه بوده است. به گفته وی، پوتین با احترام فراوان از پیام استقبال کرده و شخصاً آن را تحویل گرفته است. رضایی افزود محتوای پیام عمدتاً درباره ادامه همکاری‌های گذشته ایران و روسیه و تداوم آن در آینده بوده است. در این دیدار درباره کریدور شمال ـ جنوب، انتقال گاز روسیه به ایران و همکاری‌های اقتصادی گفت‌و‌گو شده است. همچنین موضوع همکاری‌های منطقه‌ای با مشارکت ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی مطرح شده و پوتین از رویکرد واگذاری مسئولیت امنیت منطقه به کشور‌های خود منطقه حمایت کرده است. رضایی همچنین به نقل از پوتین گفت رئیس‌جمهور روسیه شجاعت مردم ایران را ستوده و تأکید کرده است که بدون مشارکت ایران، تأمین امنیت منطقه امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی از پیشنهاد تشکیل اتحادیه‌ای متشکل از هشت کشور ساحلی خلیج فارس شامل ایران، عراق، عمان، امارات، عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت خبر داد. رضایی گفت: این اتحادیه می‌تواند در دو حوزه اقتصادی و امنیتی فعالیت کند و کشور‌های منطقه همکاری گسترده‌ای با یکدیگر داشته باشند. وی همچنین درباره پوشیدن دوباره لباس نظامی پس از حدود ۳۰ سال گفت: از ۱۷ سالگی خود را سرباز مردم ایران می‌دانسته و پس از آغاز جنگ، از همان روز نخست دوباره لباس سپاه پاسداران را بر تن کرده است. وی در پایان با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان ایران و امریکا انجام نمی‌شود، گفت: تهران هفت شرط خود را اعلام کرده و منتظر پاسخ صریح و روشن واشینگتن است. رضایی همچنین ادعا‌های امریکا درباره برگزاری نشست و مذاکره با ایران در قطر را رد کرد و گفت: پاسخ دریافتی از امریکا همچنان فریبکارانه و همراه با ابهام بوده است. رضایی بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که شروط ایران اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.