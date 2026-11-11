جوان آنلاین: معادلات تشکیل کابینه آینده رژیم صهیونیستی، پیش از آغاز جدی مذاکرات، با یک مانع غیرمنتظره روبه‌رو شد؛ حرف‌های تحریک‌کننده نتانیاهو علیه احزاب عرب، نخستین نشست مذاکراتی با حزب لیکود را به تعطیلی کشاند تا تلاش برای تشکیل کابینه، در همان گام نخست زیر سایه اختلافات سیاسی و شکاف‌های داخلی با چالش روبه‌رو شود؛ شکاف‌هایی که روز گذشته در نخستین نشست کنست جدید نیز با حمله به نمایندگان عرب و جدال بر سر مسئولیت شکست هفتم اکتبر آشکار شد.

گزارش وبگاه عبری‌زبان واللا به نقل از منابعی درباره اینکه بنیامین نتانیاهو تیمی ویژه متشکل از وزیران و مشاوران خود برای ناکام گذاشتن تلاش‌های آیزنکوت جهت تشکیل کابینه جدید تشکیل داده، در عمل هم اثبات شد. دیروز در جلسه افتتاحیه بیست‌و ششمین دوره کنست رژیم صهیونیستی که با ادای سوگند ۱۲۰ نماینده آغاز شد، نتانیاهو طی سخنانی، ضمن درخواست تشکیل «کابینه وحدت»، احزاب عربی را هدف قرار داد و گفت که برخی نمایندگان دنبال تشکیل دولتی متکی به «حامیان تروریسم» هستند. او با یکی کردن فهرست متحد و فهرست مشترک، مدعی شد که اختلاف آنان صرفاً بر سر نوع حکومتی است که جایگزین ساختار کنونی شود. اینها اتهاماتی بود که واکنش اعتراضی مخالفان را برانگیخت. مهم‌ترین چالش در واکنش گادی آیزنکوت نمایان شد و او اعلام کرد نشست مذاکراتی با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو که قرار بود روز چهار‌شنبه برگزار شود، لغو شده است.



توهین نتانیاهو به مراسم تحلیف

حزب «یشار» به رهبری آیزنکوت در بیانیه‌ای اعلام کرده که نتانیاهو با حمله به شهروندان، بار دیگر نشان داد که خواهان وحدت نیست و هرگاه میان منافع و بقای سیاسی شخصی خود از یک سو و حفظ انسجام جامعه صهیونیستی از سوی دیگر قرار می‌گیرد، همواره بقای خود را انتخاب می‌کند. همچنین، حزب یشار سخنان نتانیاهو و اهانت به مراسم تحلیف کنست و تضعیف وجهه رسمی کابینه را از دلایل لغو این نشست عنوان کرد. در مقابل، حزب لیکود اعلام کرد که آماده دیدار با نمایندگان هر فراکسیونی است که خواهان تحقق وحدت باشد، ولی هم‌زمان با اشاره به خروج نمایندگان فهرست مشترک عربی از صحن کنست هنگام پخش سرود اسرائیل، تأکید کرد که همکاری با حامیان تروریسم یا کسانی که چنین اقدامی انجام می‌دهند، امکانپذیر نیست. اختلاف‌نظر میان احزاب مخالف درباره مشارکت احزاب عربی در دولت آینده و همچنین حضور احزاب مذهبی یهودی حریدی، به‌ویژه بر سر مطالبه معافیت شاگردان مدارس دینی از خدمت نظامی، تشکیل کابینه را با موانعی روبه‌رو کرده است. حزب «یهودیت توراتی» در پیامی به آیزنکوت اعلام کرده است که آمادگی دارد درباره به تعویق انداختن تصویب قانون خدمت نظامی تا پس از ادای سوگند کابینه جدید گفت‌و‌گو کند. هم‌زمان امیر اوحانا، رئیس کنست اعلام کرد که رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید پارلمان رژیم صهیونیستی ۱۷نوامبر (۲۶ آبان) برگزار خواهد شد. این تصمیم در پی درخواست ۶۷ عضو از اردوگاه مخالفان نتانیاهو اتخاذ شده است.



کنترل امنیت اسرائیل از دست رفته

«اسرائیل هیوم» در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی نوشت بنیامین نتانیاهو برای حفظ جایگاه خود به هر ریسمانی چنگ می‌زند، چرا که او همچنان نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر (۵ آبان) را نپذیرفته است. به نوشته این روزنامه عبری، نتانیاهو فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی را به سرقت انتخابات متهم کرده و به رئیس شاباک دستور داده است این موضوع را بررسی کند. این اقدام به قدری عجیب است که مشاور حقوقی کابینه با این اقدام مخالفت کرده است. به‌ویژه که نوعام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات، سلامت انتخابات را تأیید کرده و گفته است حتی در صورت اثبات برخی تخلفات، نتایج تغییر نخواهد کرد و برگزاری انتخابات مجدد ضرورتی ندارد. تسویخا حایموویچ، فرمانده پیشین یگان پدافند هوایی و مشاور راهبردی ارتش رژیم صهیونیستی، در مقاله‌ای در روزنامه اسرائیل‌هیوم اعلام کرده است که اسرائیل کنترل امنیت خود را از دست داده و طی هفته‌های اخیر، همراه با کل منطقه، در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است. وی با انتقاد از تکرار مفهوم «دور جدید درگیری» در مواجهه با ایران، تأکید کرده است که اسرائیل نمی‌تواند هر شش ماه یک‌بار یا هر یک سال و نیم وارد جنگی گسترده با ایران شود و باید به‌جای تمرکز بر زمان آغاز درگیری، به دنبال پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره اهداف و راهبرد‌های امنیتی خود باشد. حایموویچ همچنین تصمیم ترامپ برای لغو کمک‌های مالی را مرحله دیگری از روند کاهش حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی دانسته و گفته است این رژیم هم افکار عمومی امریکا و هم حمایت دوحزبی در این کشور را از دست می‌دهد. وی در ادامه هشدار داده است که کاهش حمایت امریکا پیامد‌های مستقیمی برای امنیت رژیم صهیونیستی در کوتاه‌مدت و سال‌های آینده خواهد داشت.



نمای نزدیک

نتانیاهو: در آینده نزدیک برای پذیرش ایران هسته‌ای تحت فشار قرار می‌گیریم

بنیامین نتانیاهو در نخستین جلسه پرتنش کنست، با اشاره به حملات انجام‌شده علیه ایران، اذعان کرد که این حملات نتوانسته تهران را از پیگیری برنامه هسته‌ای خود منصرف کند. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: «با وجود ضربات سختی که به ایران وارد کردیم، این کشور همچنان از برنامه خود برای نابودی اسرائیل دست نکشیده است. پس از آنکه تهدید وجودی فوری ناشی از برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کردیم، تهران اکنون در تلاش است این برنامه را احیا کند.» نتانیاهو در ادامه، سرنگونی حاکمیت ایران را تنها راه از میان بردن دائمی آنچه «تهدید موجودیتی» خوانده، دانسته و گفته که «در آینده نزدیک، با فشار‌های بین‌المللی برای پذیرش یک ایران هسته‌ای و ادامه حیات رژیم تروریستی‌ای که به دنبال نابودی ماست، روبه‌رو خواهیم شد. همچنین برای عقب‌نشینی از دستاورد‌های بزرگ‌مان تحت فشار قرار خواهیم گرفت.»

وی این دستاورد‌ها را شامل ایجاد مناطق امنیتی در سوریه، لبنان، غزه و کرانه باختری دانست و در ادامه مدعی شد: «آن‌ها تلاش خواهند کرد تشکیل یک کشور فلسطینی را به ما تحمیل کنند؛ کشوری تحت حمایت ایران که هدف آن آشکارا نابودی اسرائیل است.»