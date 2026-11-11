رهبر معظم انقلاب  درگذشت منصور انوري و كوروش زارعي را تسليت گفتند

رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام‌هايي جداگانه، درگذشت منصور انوري، نويسنده ادبيات انقلاب و دفاع مقدس، و كوروش زارعي، بازيگر و كارگردان تئاتر، سينما و تلويزيون را تسليت گفتند و از خدمات و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري اين دو چهره ياد كردند.

به گزارش جوان، حضرت آيت‌الله سيدمجتبي حسيني خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، در پيامي درگذشت منصور انوري، نويسنده متعهد و انقلابي را تسليت گفتند.

در متن پيام ايشان آمده است: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. درگذشت جناب آقاي «منصور انوري» نويسنده متعهد و انقلابي موجب تأسف گرديد. آن مرحوم با خلق آثار متعدد از جمله رمان دوازده جلدي «جاده جنگ» كه مورد توجه و تحسين امام مجاهد شهيد قرار گرفت، دين خود را به انقلاب اسلامي ادا كرد. اينجانب ضمن عرض تسليت به خانواده ايشان و جامعه ادبي كشور، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم آمرزش، مغفرت و اجر الهي مسئلت مي‌كنم. »

روايت تاريخ معاصر در دوازده جلد «جاده جنگ»

منصور انوري، نويسنده نام‌آشناي ادبيات داستاني و دفاع مقدس، ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ پس از سال‌ها فعاليت در عرصه نويسندگي و روايت تاريخ معاصر ايران درگذشت. او كه اهل نيشابور بود، بيش از سه دهه از عمر خود را صرف داستان‌نويسي و بازآفريني رويدادهاي تاريخي در قالب ادبيات كرد.

مهم‌ترين اثر انوري، مجموعه دوازده‌جلدي «جاده جنگ» است؛ رماني كه روايت خود را از شهريور ۱۳۲۰ و اشغال ايران آغاز مي‌كند و تا پيروزي انقلاب اسلامي و سال‌هاي دفاع مقدس پيش مي‌برد. انوري براي نگارش اين مجموعه حدود يك دهه پژوهش كرد و با تكيه بر اسناد تاريخي و خاطرات شفاهي كوشيد بخش‌هايي از تاريخ معاصر ايران را در قالب داستان بازخواني كند. تلاش براي روايت تاريخ از خلال زندگي و تجربه انسان‌ها، از ويژگي‌هاي آثار انوري بود. او به جاي ترسيم شخصيت‌هاي مطلقاً سياه يا سفيد، آدم‌هايي را به تصوير مي‌كشيد كه در موقعيت‌هاي پيچيده تاريخي قرار گرفته‌اند. تلفيق اين نگاه انساني با پژوهش‌هاي مستند، به آثار او هويتي متمايز بخشيده است. اين نويسنده در سال‌هاي پاياني عمر با بيماري دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، اما همچنان به نوشتن ادامه داد و در آن دوران نيز نگارش رماني درباره واقعه عاشورا را دنبال مي‌كرد.



تسليت رهبر انقلاب در پي درگذشت كوروش زارعي

همچنين رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي جداگانه، درگذشت كوروش زارعي، هنرمند متعهد و انقلابي را تسليت گفتند. در متن پيام ايشان آمده است: «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. درگذشت جناب آقاي كوروش زارعي، هنرمند متعهد و انقلابي كشور موجب تأسف شده است. فعاليت‌هاي بي‌وقفه آن مرحوم در گسترش هنرهاي نمايشي در شهرها و مناطق كمتر برخوردار كشور و پايمردي او بر ارزش‌هاي انقلاب اسلامي تحسين‌برانگيز بود. اينجانب ضمن عرض تسليت به خانواده ايشان و جامعه هنري كشور، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم آمرزش و مغفرت و اجر الهي مسئلت مي‌كنم. »

يكي از شناخته‌شده‌ترين نقش‌هاي زارعي، ايفاي شخصيت «لاوي»، برادر بزرگ حضرت يوسف(ع)، در مجموعه تلويزيوني «يوسف پيامبر» به كارگرداني فرج‌الله سلحشور بود. نقشي كه موجب شناخته‌شدن بيشتر او نزد مخاطبان تلويزيون شد.

اين بازيگر و كارگردان تئاتر، سينما و تلويزيون پس از مدتي تحمل بيماري، يك‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ درگذشت.