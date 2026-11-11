نشست امنیتی نتانیاهو با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم نشست امنیتی با حضور «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ، فرماندهان ارتش و رئیس شورای امنیت داخلی این رژیم برگزار کرد.

به گزارش ایرنا، در همین ارتباط نتانیاهو در ادامه تلاش برای کارشکنی در تشکیل کابینه «گادی آیزنکوت» گفت: بایستی یک کابینه وحدت ملی تشکیل دهیم، چالش‌ها و فرصت‌هایی پیش‌روی ماست و من نمی‌توانم هر آنچه را که می‌دانم بگویم.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در یک لحظه آزمون قرار دارد، مدعی شد: اسرائیلی‌ها می‌دانند که در لحظات آزمون چگونه متحد شوند، من نمی‌توانم همه آنچه را که می‌دانم برای شما بازگو کنم، اما به اندازه کافی افرادی هستند که از میزان چالش‌های بزرگی که در انتظار ماست و نیز فرصت‌های بزرگ، آگاه هستند.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنها تأثیر گذاشته است.