کد خبر: 1390056
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نشست امنیتی نتانیاهو با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

3 رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نشست امنیتی نخست‌وزیر این رژیم با وزیر جنگ و رئیس شورای امنیت داخلی آن خبر دادند.

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم نشست امنیتی با حضور «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ، فرماندهان ارتش و رئیس شورای امنیت داخلی این رژیم برگزار کرد.

به گزارش ایرنا، در همین ارتباط نتانیاهو در ادامه تلاش برای کارشکنی در تشکیل کابینه «گادی آیزنکوت» گفت: بایستی یک کابینه وحدت ملی تشکیل دهیم، چالش‌ها و فرصت‌هایی پیش‌روی ماست و من نمی‌توانم هر آنچه را که می‌دانم بگویم.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در یک لحظه آزمون قرار دارد، مدعی شد: اسرائیلی‌ها می‌دانند که در لحظات آزمون چگونه متحد شوند، من نمی‌توانم همه آنچه را که می‌دانم برای شما بازگو کنم، اما به اندازه کافی افرادی هستند که از میزان چالش‌های بزرگی که در انتظار ماست و نیز فرصت‌های بزرگ، آگاه هستند.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنها تأثیر گذاشته است.

برچسب ها: نشست امنیتی ، نتانیاهو ، وزیر جنگ اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

ایران در امریکا انتخابات را برد!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آب در خوابگه شیطان!

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

موشک‌ها تا هرجا

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

امریکا از جنگ جا زد!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

حل ناترازی برق مستلزم عبور نگاه‌های جزیره‌ای است

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید؛ ترامپ باید به آن پایان دهد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار