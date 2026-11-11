اختلاف در اردوگاه آیزنکوت بر سر تشکیل کابینه

جوان آنلاین: روزنامه جروزالم پست فاش کرد که تنش و تردید‌ها در اردوگاه تغییر به رهبری گادی آیزنکوت بر سر مذاکرات تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که برخی منابع در این اردوگاه درباره میزان پایبندی یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها و نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین به تشکیل ائتلافی شامل احزاب حریدی ابراز تردید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه می‌گویند گولان آشکارا از گزینه تشکیل کابینه اقلیت با حمایت فهرست مشترک و حزب عربی «رعام» حمایت می‌کند و تمایلی به تشکیل ائتلاف با احزاب حریدی ندارد.

این منابع تاکید کردند که گولان صرفاً گزینه‌های مختلف را باز نگذاشته، بلکه به‌وضوح به سمت تشکیل کابینه اقلیت گرایش دارد. از این رو، طرح قوانین لیبرال از سوی حزب وی در زمینه روابط دین و دولت، نه اقدامی تاکتیکی برای جلب آرای انتخاباتی یا اعمال فشار بر احزاب حریدی، بلکه بازتاب موضعی ایدئولوژیک ارزیابی می‌شود؛ موضوعی که به نخستین نقطه اختلاف عمده در داخل اردوگاه تغییر تبدیل شده است.

در مورد نفتالی بنت نیز منابع به غیبت رسانه‌ای قابل توجه وی اشاره کرده‌اند. به گفته آنها، ائتلاف تحت رهبری بنت تاکنون نشست علنی با حضور رسانه‌ها برگزار نکرده و تنها به انتشار بیانیه‌ای کوتاه بدون پاسخ‌گویی به پرسش‌ها اکتفا کرده است.

این وضعیت موجب شده است برخی در اردوگاه تغییر درباره جدیت بنت در تلاش برای تشکیل کابینه تردید کنند. منابع احتمال داده‌اند که وی تصور می‌کند برگزاری انتخابات زودهنگام می‌تواند موقعیت سیاسی‌اش را تقویت کند؛ به‌ویژه اگر همچنان بر موضع خود درباره ضرورت خدمت نظامی همگانی و مخالفت با فرار از خدمت تاکید کند؛ مواضعی که در کارزار انتخاباتی‌اش برجسته بود.

در مقابل، احزاب حریدی بیش از پیش به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکرات به توافقی برای تشکیل کابینه منجر نخواهد شد. منابع این احزاب تاکید کرده‌اند که آمادگی آنها برای گفت‌و‌گو با اردوگاه آیزنکوت واقعی است و این اردوگاه را از مذاکرات کنار نگذاشته‌اند، اما به دلیل وجود اختلافات متعدد، احتمال دستیابی به توافق را ضعیف ارزیابی می‌کنند.

در همین ارتباط، روزنامه معاریو به نقل از منابعی در احزاب حریدی گزارش داد که اعتماد آنها به آویگدور لیبرمن به‌مراتب بیشتر از اعتمادشان به آیزنکوت و تیم او است؛ زیرا معتقدند لیبرمن توانایی بیشتری برای دستیابی به تفاهم با این احزاب دارد.

پیشتر اسحاق هرتزوگ رسما آیزنکوت را ممکلف به تشکیل کابینه کرده بود.

کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی بامداد جمعه، نتایج نهایی و رسمی بیست و ششمین دوره انتخابات کنست را اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده، اردوگاه تحت ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» رئیس حزب «یاشار» ۴۸ کرسی به دست آوردند. همچنین فهرست‌های عربی در مجموع ۱۹ کرسی از کرسی‌های کنست را به خود اختصاص دادند.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی پیش از این در گزارشی درباره نتایج انتخابات اخیر کنست اعلام کرد که این انتخابات بار دیگر استمرار شکاف‌های اجتماعی و هویتی در بین توده صهیونیست‌ها را آشکار کرد.

بر اساس این گزارش، اختلافات مرتبط با هویت و تعلق اجتماعی، بیش از ناکامی‌های امنیتی و اقتصادی بر انتخاب‌های رای دهندگان و تعیین گرایش‌های سیاسی آنها تأثیر گذاشته است.