کد خبر: 1390046
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید اسلام‌آباد و تهران بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه و تلاش‌های صلح در منطقه

3 نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام تعهد کشورش برای ایفای نقش صادقانه و سازنده در راستای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای، بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلام‌آباد با صدور بیانیه‌ای درباره دیدار امروز سران ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیای ترکیه اعلام کرد: شهباز شریف با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار دوجانبه انجام داد.

به گزارش ایرنا، در ادامه این بیانیه آمده است: این دیدار در فضایی گرم و صمیمانه برگزار شد، سران دو کشور بر پیوند‌های نزدیک و دیرینه میان پاکستان و ایران و ضرورت تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه در تمامی حوزه‌های همکاری‌های مشترک تاکید کردند.

دو طرف همچنین پیرامون تحولات جاری در منطقه به تبادل نظر پرداختند.

نخست‌وزیر پاکستان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم درگیری‌ها، بر ضرورت گفت‌و‌گو، خویشتن‌داری، کاهش تنش و تداوم تعاملات دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت پیگیری تفاهمات حاصل‌شده در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (مورخ ژوئن ۲۰۲۶) تأکید ورزید و آمادگی اسلام‌آباد را برای ایفای نقشی صادقانه و سازنده در راستای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای اعلام نمود.

در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان از حمایت‌های دیپلماتیک مستمر پاکستان از ایران و تلاش‌های این کشور در جهت صلح و امنیت منطقه‌ای قدردانی کرد.

رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به استحکام پایدار روابط ایران و پاکستان — که ریشه در قرن‌ها تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مشترک دارد — بر تمایل جدی تهران برای تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌ها در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها تأکید کرد.

طرفین ضمن اذعان به اهمیت تداوم رایزنی‌های منظم و هماهنگی نزدیک برای مقابله با چالش‌های مشترک و بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور، توافق کردند که در راستای حمایت از صلح، امنیت و رفاه منطقه‌ای، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

برچسب ها: پاکستان ، ایران ، روابط دوجانبه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

ایران در امریکا انتخابات را برد!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آب در خوابگه شیطان!

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

موشک‌ها تا هرجا

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

امریکا از جنگ جا زد!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

حل ناترازی برق مستلزم عبور نگاه‌های جزیره‌ای است

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید؛ ترامپ باید به آن پایان دهد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار