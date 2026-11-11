نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام تعهد کشورش برای ایفای نقش صادقانه و سازنده در راستای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای، بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه و همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلام‌آباد با صدور بیانیه‌ای درباره دیدار امروز سران ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیای ترکیه اعلام کرد: شهباز شریف با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار دوجانبه انجام داد.

به گزارش ایرنا، در ادامه این بیانیه آمده است: این دیدار در فضایی گرم و صمیمانه برگزار شد، سران دو کشور بر پیوند‌های نزدیک و دیرینه میان پاکستان و ایران و ضرورت تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه در تمامی حوزه‌های همکاری‌های مشترک تاکید کردند.

دو طرف همچنین پیرامون تحولات جاری در منطقه به تبادل نظر پرداختند.

نخست‌وزیر پاکستان ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم درگیری‌ها، بر ضرورت گفت‌و‌گو، خویشتن‌داری، کاهش تنش و تداوم تعاملات دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت پیگیری تفاهمات حاصل‌شده در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (مورخ ژوئن ۲۰۲۶) تأکید ورزید و آمادگی اسلام‌آباد را برای ایفای نقشی صادقانه و سازنده در راستای حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای اعلام نمود.

در بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان آمده است: رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان از حمایت‌های دیپلماتیک مستمر پاکستان از ایران و تلاش‌های این کشور در جهت صلح و امنیت منطقه‌ای قدردانی کرد.

رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به استحکام پایدار روابط ایران و پاکستان — که ریشه در قرن‌ها تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مشترک دارد — بر تمایل جدی تهران برای تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌ها در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها تأکید کرد.

طرفین ضمن اذعان به اهمیت تداوم رایزنی‌های منظم و هماهنگی نزدیک برای مقابله با چالش‌های مشترک و بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور، توافق کردند که در راستای حمایت از صلح، امنیت و رفاه منطقه‌ای، همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.