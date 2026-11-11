جوان آنلاین: بشار مراد، مدیر برنامه‌های بهداشتی در جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه، که مخلوط شدن آب باران با فاضلاب در اردوگاه‌های آوارگان، خطر جدی بیماری و شیوع بیماری‌های همه‌گیر را ایجاد می‌کند.

وی گفت: موارد عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و مننژیت در بحبوحه کاهش دما و کمبود لباس زمستانی و امکانات گرمایشی افزایش یافته است.



مراد همچنین از کمبود شدید لوازم و تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود که چندین آزمایشگاه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

شهادت ۹ فلسطینی در حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی

منابع محلی اعلام کردند، در پی حملات و تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.