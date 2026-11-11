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تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حضور هیئت سازمان انرژی اتمی ایران در اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی COP۳

3 سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) با حضور رئیس‌جمهور ایران و هیئتی از سازمان انرژی اتمی کشورمان در شهر آنتالیا ترکیه در حال برگزاری است.

جوان آنلاین: سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) با حضور مقام‌های عالی‌رتبه، رؤسای کشورها، نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حوزه محیط زیست و انرژی، از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر آنتالیا ترکیه در حال برگزاری است.

جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور رئیس‌جمهور و هیئتی از مسئولان و کارشناسان بخش‌های مختلف در این اجلاس بین‌المللی شرکت کرده است.

همچنین ایران با برپایی نمایشگاه و پاویون اختصاصی، به معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و اقدامات کشور در حوزه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، محیط زیست، انرژی و توسعه پایدار می‌پردازد.

در این میان، هیئتی از سازمان انرژی اتمی ایران نیز در اجلاس حضور دارد و موضوعات مرتبط با کاربرد‌های صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای، ظرفیت‌های صنعت هسته‌ای کشور و نقش این فناوری در تأمین انرژی پاک و پایدار از جمله محور‌های مورد توجه در این مشارکت است.

انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از منابع تولید برق کم‌کربن، در سال‌های اخیر جایگاه مهمی در مباحث بین‌المللی مرتبط با امنیت انرژی، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و دستیابی به اهداف توافق‌نامه پاریس پیدا کرده است.

توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، فناوری‌های پیشرفته، راکتور‌های کوچک مدولار (SMR) و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از جمله موضوعات مطرح در برنامه‌های تخصصی این دوره از اجلاس است.

حضور هیئت سازمان انرژی اتمی ایران در این رویداد، فرصتی برای پیگیری مباحث تخصصی مرتبط با آینده انرژی هسته‌ای، تبادل تجربیات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، آشنایی با آخرین تحولات فناوری و بررسی زمینه‌های همکاری با کشور‌های مختلف فراهم می‌کند.

در حاشیه COP۳۱ نیز نشست‌های تخصصی متعددی با محوریت نقش انرژی هسته‌ای در گذار انرژی، توسعه ظرفیت تولید برق هسته‌ای، تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص و نقش فناوری‌های نوین در تحقق اهداف اقلیمی برگزار می‌شود.

از جمله موضوعات مهم مطرح در این دوره، ابتکار سه‌برابر کردن ظرفیت انرژی هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰ و بررسی راهکار‌های افزایش سهم انرژی‌های کم‌کربن در سبد انرژی جهان است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش توجه جامعه بین‌المللی به ظرفیت انرژی هسته‌ای در تحقق اهداف توسعه پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی است.

سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شرایطی برگزار می‌شود که تأمین امنیت انرژی، کاهش انتشار کربن، توسعه فناوری‌های پاک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور‌ها در مسیر دستیابی به آینده‌ای پایدار به شمار می‌رود.

برچسب ها: کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل ، سازمان انرژی اتمی ایران ، ترکیه
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