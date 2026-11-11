جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که تنها مقامات ایرانی حق دارند تصمیم بگیرند با اورانیوم غنی شده‌ای که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، چه کنند.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری در این خصوص تصریح کرد: اورانیوم غنی شده متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. وجود آن در داخل کشور با تعهدات ایران طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرتی ندارد.

«ماریا زاخارووا» سپس افزود: در مورد اینکه چه کاری باید با آن (اورانیوم غنی شده متعلق به جمهوری اسلامی) انجام شود، تنها مقامات ایرانی هستند که باید تصمیم بگیرند.