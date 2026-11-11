کد خبر: 1390036
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه صهیونیستی: ارتش اسرائیل با کسری بودجه ۷.۸ میلیارد دلاری رو‌به‌رو است

3 یک رسانه صهیونیستی درحالیکه تشکیل کابینه این رژیم با چالش‌هایی رو‌به‌رو است، گزارش داد که ارتش اسرائیل نیز کسری بودجه ۷.۸ میلیارد دلاری دارد و بدهی به برنامه‌های صنایع نظامی فشار می‌آورد.

جوان آنلاین: تارنمای وای نت نوشت که خطوط تولید تسلیحات و سامانه‌های رهگیری دچار اختلال شده‌اند، چرا که بدهی‌های بخش نظامی به مرز ۲۰ میلیارد شکل (۶.۳ میلیارد دلار) رسیده است.

به گزارش ایرنا، به نوشته این رسانه، در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد هواپیما‌های سوخت‌رسان، بالگردها، راهبرد در قبال ایران، خدمت نیرو‌های ذخیره و انتصابات رده‌بالای ارتش، همگی به دلیل بن‌بست سیاسی معطل مانده‌اند.

وای نت اضافه کرد که فعالیت‌های ارتش اسرائیل با پایان یافتن انتخابات متوقف نمی‌شود، اما در غیاب یک کابینه مستقر و کارآمد، فهرست تصمیمات راهبردی و بودجه‌ای که در انتظار سران سیاسی هستند، روز به روز طولانی‌تر می‌شود.

طبق این گزارش، مقام‌های نظامی نگرانند که هرچه دوره گذار طولانی‌تر شود، شکاف میان عملیات‌های روزمره و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت عمیق‌تر خواهد شد و این وضعیت می‌تواند ارتش را عملا در وضعیتی ایستا گرفتار کند.

وای نت عدم قطعیت در مورد کمک‌های نظامی ایالات متحده را باعث پیچیده‌تر شدن برنامه‌ریزی برای تامین تجهیزات دانست و افزود که اسرائیل سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار دریافت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به خرید از تولیدکنندگان تسلیحات آمریکایی اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است که ابعاد این مشکل هم‌اکنون در بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ اسرائیل نمایان است. در آغاز سال میلادی، نهاد نظامی بر اساس برآورد‌های خود از فعالیت‌های نظامی مورد انتظار، درخواست ۱۴۴ میلیارد شکل (۴۵.۴ میلیارد دلار) بودجه کرده بود.

این تارنما با اشاره به اقدام‌های بی‌ثبات کننده رژیم صهیونیستی در منطقه، عنوان کرد که این مساله نیاز‌های ارتش را به طور قابل‌توجهی تغییر داده است درحالیکه نهاد نظامی در آغاز سال میلادی تلاش کرد بودجه را به ۱۷۷ میلیارد شکل (۵۵.۸۱ میلیارد دلار) افزایش دهد، اما کابینه آن را تنها به ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۵ میلیارد دلار) رساند.

در ۳۰ ژوئن (۹ تیر)، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، موافقت کرد که ۴۰ میلیارد شکل (۱۲.۶ میلیارد دلار) دیگر برای پوشش هزینه‌های باقی‌مانده سال به نهاد نظامی اختصاص یابد. تاکنون تنها ۱۵ میلیارد شکل (۴.۷ میلیارد دلار) از این مبلغ پرداخت شده است. بدین ترتیب، کسری بودجه‌ای در حدود ۲۵ میلیارد شکل باقی مانده است و مقامات نظامی می‌گویند به دلیل بن‌بست سیاسی، مرجع موثری برای حل‌وفصل این مسئله پیش رو ندارند.

برچسب ها: اسرائیل ، رژیم صهیونیستی ، کسری بودجه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

موشک‌ها تا هرجا

امریکا از جنگ جا زد!

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

زیست چریکی یک قهرمان علمی در سنگر دفاع زیستی

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شکست امریکا در تهران زلزله در واشینگتن

بانوی برگزیده دانش

جنگ با ایران به شکست جمهوری‌خواهان انجامید؛ ترامپ باید به آن پایان دهد

شکار دو پهپاد جدید شناسایی آمریکا در آسمان جزیره قشم

آخرین قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

ترازنامه قلعه‌ای

مطالبه‌گری زنان باید به همه میدان‌ها گسترش یابد

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار