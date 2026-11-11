یک رسانه صهیونیستی درحالیکه تشکیل کابینه این رژیم با چالش‌هایی رو‌به‌رو است، گزارش داد که ارتش اسرائیل نیز کسری بودجه ۷.۸ میلیارد دلاری دارد و بدهی به برنامه‌های صنایع نظامی فشار می‌آورد.

جوان آنلاین: تارنمای وای نت نوشت که خطوط تولید تسلیحات و سامانه‌های رهگیری دچار اختلال شده‌اند، چرا که بدهی‌های بخش نظامی به مرز ۲۰ میلیارد شکل (۶.۳ میلیارد دلار) رسیده است.

به گزارش ایرنا، به نوشته این رسانه، در همین حال، تصمیم‌گیری در مورد هواپیما‌های سوخت‌رسان، بالگردها، راهبرد در قبال ایران، خدمت نیرو‌های ذخیره و انتصابات رده‌بالای ارتش، همگی به دلیل بن‌بست سیاسی معطل مانده‌اند.

وای نت اضافه کرد که فعالیت‌های ارتش اسرائیل با پایان یافتن انتخابات متوقف نمی‌شود، اما در غیاب یک کابینه مستقر و کارآمد، فهرست تصمیمات راهبردی و بودجه‌ای که در انتظار سران سیاسی هستند، روز به روز طولانی‌تر می‌شود.

طبق این گزارش، مقام‌های نظامی نگرانند که هرچه دوره گذار طولانی‌تر شود، شکاف میان عملیات‌های روزمره و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت عمیق‌تر خواهد شد و این وضعیت می‌تواند ارتش را عملا در وضعیتی ایستا گرفتار کند.

وای نت عدم قطعیت در مورد کمک‌های نظامی ایالات متحده را باعث پیچیده‌تر شدن برنامه‌ریزی برای تامین تجهیزات دانست و افزود که اسرائیل سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار دریافت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به خرید از تولیدکنندگان تسلیحات آمریکایی اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است که ابعاد این مشکل هم‌اکنون در بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ اسرائیل نمایان است. در آغاز سال میلادی، نهاد نظامی بر اساس برآورد‌های خود از فعالیت‌های نظامی مورد انتظار، درخواست ۱۴۴ میلیارد شکل (۴۵.۴ میلیارد دلار) بودجه کرده بود.

این تارنما با اشاره به اقدام‌های بی‌ثبات کننده رژیم صهیونیستی در منطقه، عنوان کرد که این مساله نیاز‌های ارتش را به طور قابل‌توجهی تغییر داده است درحالیکه نهاد نظامی در آغاز سال میلادی تلاش کرد بودجه را به ۱۷۷ میلیارد شکل (۵۵.۸۱ میلیارد دلار) افزایش دهد، اما کابینه آن را تنها به ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۵ میلیارد دلار) رساند.

در ۳۰ ژوئن (۹ تیر)، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، موافقت کرد که ۴۰ میلیارد شکل (۱۲.۶ میلیارد دلار) دیگر برای پوشش هزینه‌های باقی‌مانده سال به نهاد نظامی اختصاص یابد. تاکنون تنها ۱۵ میلیارد شکل (۴.۷ میلیارد دلار) از این مبلغ پرداخت شده است. بدین ترتیب، کسری بودجه‌ای در حدود ۲۵ میلیارد شکل باقی مانده است و مقامات نظامی می‌گویند به دلیل بن‌بست سیاسی، مرجع موثری برای حل‌وفصل این مسئله پیش رو ندارند.