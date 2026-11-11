ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

جوان آنلاین: مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره کننده در جدیدترین فایل صوتی خود، با اشاره به تلاش قطر، عراق، پاکستان و برخی کشور‌های اروپایی برای فراهم کردن فرصت بیشتر به‌منظور تدوین یک طرح دیپلماتیک مشترک میان ایران و آمریکا گفت: «قطری‌ها، عراقی‌ها، پاکستانی‌ها و بعضی کشور‌های دیگر و حتی تا آنجایی که ما می‌دانیم، بعضی از کشور‌های اروپایی از ترامپ خواستند که مقداری زمان را عقب بیندازد و فرصتی بدهد برای اینکه واسطه‌ها ببینند آیا می‌توانند یک طرح دیپلماتیک مشترک بین ایران و آمریکا تدوین کنند یا نه.»

به گزارش فارس، وی با اشاره به درخواست آمریکا برای انجام مذاکره مستقیم پیش از ارائه پاسخ نهایی به طرح ایران افزود: «آمریکایی‌ها اصرار کردند که قبل از اینکه پاسخ نهایی خودشان را به طرح ایران بدهند، باید یک مذاکره مستقیم با ایران انجام شود. ایران این را نپذیرفت.»

محمدی در توضیح علت مخالفت ایران با درخواست مذاکره گفت که آغاز مذاکرات پیش از تحقق شروط کشورمان، به آمریکا فرصت می‌دهد موضوعات دیگری را وارد گفت‌و‌گو‌ها کند و درصدد تعدیل شروط ایران برآید. به این ترتیب، هدف اصلی ایران از تعیین این شروط، یعنی وادار کردن دشمن به عقب‌نشینی و تحقق مطالبات بنیادین پیش از آغاز مذاکرات نهایی، محقق نخواهد شد.

وی در همین زمینه تأکید کرد: «ایران در مقابل این موضوع مقاومت کرد و ما تأکید کردیم قبل از اینکه همه شروط ایران محقق شود، مذاکراتی آغاز نخواهد شد.»

پاسخ آمریکا به طرح هفت‌شرطی ایران

مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در ادامه به پاسخ اخیر آمریکا به طرح هفت‌شرطی ایران اشاره کرد؛ طرحی که به گفته وی، با میانجی‌گری قطر در قالب یک زمان‌بندی اجرایی دو روزه تنظیم شده بود.

محمدی گفت: «ظاهراً آمریکایی‌ها ظرف دو روز گذشته یک پاسخی دادند به طرح هفت‌شرطی ایران که قطری‌ها خلاصه کرده بودند در دو روز؛ یعنی یک زمان‌بندی اجرایی دو روزه برایش نهایتاً تدوین شده بود.»

وی این پاسخ را فریبکارانه توصیف کرد و افزود: «پاسخی که آمریکا داد، نه‌فقط رضایت‌بخش نیست، بلکه یک پاسخ کاملاً فریبکارانه است. پاسخی است که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها نمی‌خواهند این شروط را محقق کنند؛ نمی‌خواهند پول‌ها را آزاد کنند، محاصره را بردارند، نمی‌خواهند جنگ را، به‌ویژه در لبنان، متوقف کنند و می‌خواهند به سیاست فشار اقتصادی و محاصره ادامه بدهند.»

محمدی با بیان اینکه در عمل پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، تأکید کرد: «با وجود همه حرف‌هایی که در رسانه‌ها زده می‌شود و عمدتاً حرف‌های غیردقیقی است، مذاکرات واقعاً و در صحنه عمل رو به پسرفت است. ما پیشرفتی در مذاکرات نداریم.»

تا تحقق و راستی‌آزمایی شروط ایران، مذاکره‌ای آغاز نمی‌شود

این مشاور راهبردی با اشاره به موضع ترامپ درباره ادامه مذاکرات، میان اختیار مذاکره و اختیار امتیاز دادن از سوی آمریکا تفاوت قائل شد و گفت: «درست است که ترامپ ظاهراً به ونس اختیار مذاکره کردن داده، ولی به او اختیار امتیاز دادن نداده است.»

وی تأکید کرد که صرف ادامه گفت‌و‌گو‌ها برای ایران کافی نیست و آغاز دور جدید مذاکرات به تحقق کامل شروط کشورمان و راستی‌آزمایی آنها بستگی دارد: «تا وقتی که آمریکایی‌ها امتیاز ندهند و شروطی را که ما داریم به‌طور کامل محقق نکنند و تا وقتی که آن شروط توسط ما و با معیار‌هایی که ایران دارد راستی‌آزمایی نشود، مذاکرات دیگری شروع نخواهد شد.»

محمدی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی آغاز مذاکرات جدید به سود ایران نیست، اظهار کرد: «من تأکید دارم که بگویم مذاکرات دیگر به سود ایران نیست.»

احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر است

مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در ادامه، احتمال به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک فعلی را بیشتر دانست و گفت: «احتمال بیشتر این است که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید و آمریکا امتیاز‌هایی را که باید به ایران بدهد برای اینکه این مسیر گشوده شود، نخواهد داد.»